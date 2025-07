Torre Pacheco despierta con ganas de volver a la normalidad tras una noche "tranquila"

"La noche transcurrió con mucha tranquilidad. El operativo policial funcionó muy bien", ha afirmado el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, esta mañana, tras la concentración a última hora de la tarde de grupos ultra en esta localidad murciana en contra de la población migrante.

A la concentración de anoche, convocada en redes sociales por grupos de ultraderecha tras la agresión la pasada semana a un anciano de la localidad por parte de tres jóvenes de orígen magrebí, asistieron finalmente un centenar de personas, y se interpusieron un total de 23 denuncias por tenencia de objetos peligrosos y alteración del orden público.

Aunque aún hay que esperar a cómo se desarrollan los próximos días, ya que también hay concentraciones convocadas para esta noche y mañana, "con el apoyo de la población de Torre Pacheco que está dando ejemplo de tranquilidad, y con el dispositivo policial (compuesto por un centenar de agentes) que va a seguir estando, espero que la presión vaya bajando", ha manifestado el alcalde.

TORRE PACHECO CONCENTRACION ULTRA 16 JULIO -20_012.jpg /

"Espero que no haya ninguna manifestación más. Los pachequeros estamos deseando que esto pase porque tenemos que volver a nuestra normalidad, porque estos incidentes nada tienen que ver con nuestros vecinos", ha dicho el alcalde, quien ha vuelto a pedir "a los que piensan venir de fuera, que no vengan, el dispositivo policial va a seguir estando. No nos hace falta mantener esta tensión porque está perjudicando al pueblo".

Los accesos a esta localidad murciana de poco más de 40.000 habitantes ya no cuentan apenas con controles de la Benemérita, y entre los vecinos se comenta el hartazgo de este conflicto, que, muchos de ellos, afirman "lo trae gente de fuera".