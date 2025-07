La salvación del poblado de Puntas de Calnegre, en Lorca, también se tratará en el Pleno

La iniciativa legislativa para modificar la Ley de Costas, llegará al Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Y lo hará de la mano del Partido Popular, que presentará una moción de apoyo a las iniciativas puestas en marcha por la formación política en el Congreso y en el Senado, destinadas a modificar la citada ley, que desde su aprobación ha puesto en entredicho la supervivencia del poblado de Puntas de Calnegre.

Así lo reseñaba el alcalde y presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, que este miércoles se reunía con numerosos vecinos de la zona y varios representantes de la Plataforma de Afectados del poblado de Puntas de Calnegre, con el objetivo de explicarles de primera mano las acciones iniciadas para salvaguardar el enclave.

Durante la reunión, a la que también asistían los senadores Francisco Bernabé, José Ramón Díez de Revenga y Antonia López Moya; así como los diputados nacionales Juan Luis Pedreño y Violante Tomás; Gil Jódar hacía hincapié en que con las modificaciones propuestas se eliminará la "inseguridad jurídica" provocada por la actual Ley de Costas.

En este sentido, el líder local del Partido Popular recordaba que ya se ha conseguido la toma en consideración de su proposición de ley para modificar la legislación. "Se trata de una medida vital que busca preservar las viviendas de más de medio centenar de familias del poblado de Puntas de Calnegre, en la pedanía de Ramonete, y más de 350 familias en otros puntos del litoral costero de la Región de Murcia", abundaba.

Francisco Brernabé durante su visita al poblado, este miércoles. / L.O.

Por su parte, Francisco Bernabé significaba que la modificación de la ley impedirá "la pretensión del PSOE de demoler cientos de viviendas completamente legales", amparada en los nuevos deslindes del dominio público marino-terrestre. "Las consecuencias están siendo terribles para sus propietarios, familias y personas normales y corrientes, de clases medias y humildes, cuyo único delito es ser dueños de unas casas en primera línea de playa y que, pese a tener sus escrituras, licencias e inscripciones registrales totalmente en orden, penden ahora de un hilo ante la amenaza cierta de demolición", señalaba el senador. A este respecto, el representante parlamentario significaba que la propuesta popular podría desbloquearse y aprobarse "en un plazo razonable", ya que "hay una amplísima mayoría absoluta de partidos en el Congreso de los Diputados que han apoyado el debate de la Proposición de Ley".

Más de 20 años a la espera

Durante el encuentro, muchos vecinos de la zona expresaban su malestar por una situación que se extiende ya más de dos décadas en el tiempo. "Hablamos de vecinos que llevan más de dos décadas atrapados en un auténtico embrollo jurídico-administrativo, a causa de decisiones del Gobierno socialista que no tienen en cuenta ni la realidad de los pueblos ni la voz de quienes los habitan", sumaba Fulgencio Gil, que sentenciaba: "no todo lo construido junto al mar es igual. No todo lo que está cerca del mar es ilegal. Hay lugares que representan un valor histórico, patrimonial y sentimental que no podemos ni debemos perder, y eso lo saben bien nuestros vecinos de Puntas de Calnegre, cuyas viviendas merecen protección, no ser demolidas".

Así, además del apoyo a la modificación de la Ley de Costas, en el texto de la moción que se llevará al próximo Pleno se solicitará al Gobierno de España "que paralice de forma inmediata y preventiva cualquier actuación de deslinde, desocupación o derribo en zonas afectadas por dicha ley, hasta que se clarifique la situación jurídica".