¿De qué partido político es el alcalde de Torre Pacheco?

El actual alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, se encuentra al frente del municipio que en los últimos días está siendo el epicentro de la actualidad regional (y nacional) por la ola de violencia que se ha desatado a raíz de la agresión a un jubilado.

Pedro Ángel Roca llegó al cargo en junio de 2023 tras encabezar la lista del Partido Popular (PP), partido que gobierna en Torre Pacheco desde entonces.

En las elecciones municipales de 2023 el PP obtuvo el mayor número de votos, aunque no logró la mayoría absoluta, por lo que gobierna en minoría. En concreto, los populares consiguieron 8 concejales, pero se quedaron lejos de los 11 necesarios para la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada fue el Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP) con 6 ediles, seguido de Vox (4) y PSOE (3).

Antes de los comicios de ese año, entre 2015 y 2023, quien gobernaba era el Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP), con Antonio León Garre al frente.

El actual regidor, Pedro Ángel Roca, se enfrenta en los últimos días a una fuerte presión con motivo de los altercados que vive el municipio. En respuesta a los disturbios, el alcalde solicitó refuerzos, condenó la violencia y llamó a la calma para frenar la escalada.

Este martes Roca ha pedido que "no haya ninguna manifestación más". "Los pachequeros estamos deseando que esto pase porque tenemos que volver a nuestra normalidad, porque estos incidentes nada tienen que ver con nuestros vecinos", ha dicho el alcalde, quien ha vuelto a pedir "a los que piensan venir de fuera, que no vengan, el dispositivo policial va a seguir estando. No nos hace falta mantener esta tensión porque está perjudicando al pueblo".