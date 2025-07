Sin respuesta para los vecinos de La Torrecilla de Lorca tras un mes parando las obras del AVE

El pasado 10 de junio a las 10 de la mañana los vecinos de la diputación lorquina de La Torrecilla paraban las obras del Corredor Mediterráneo en el punto exacto en que la futura infraestructura y la rambla que da su nombre a la pedanía hacen intersección. Desde entonces, decenas de vecinos se reúnen cada día laborable en el lugar para reclamar la modificación de un proyecto que, estiman, supone la condena a muerte por ahogamiento de decenas de vecinos y animales que históricamente han residido en el lugar.

Una condena que llega con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura que, a pesar de señalar el paraje como Zona de Flujo Preferente –lo que impide a los vecinos levantar cualquier estructura que suponga un impedimento para el agua– ha permitido a Adif diseñar un proyecto que contempla levantar un talud de entre 5 y 7 metros sobre el que circularán los trenes, así como un paso elevado para vehículos de unos 12 metros de altura.

Pasos de agua instalados en el lugar. / Daniel Navarro

Una auténtica presa para el agua, que a pesar de las advertencias de los vecinos –adelantadas hace hoy justo un año por esta Redacción– comenzó a levantarse en el lugar en que la riada de 2012 se 'llevó' 200 metros de vía férrea, hasta que comenzaron las concentraciones. "No tiene ningún sentido", señala a LA OPINIÓN el presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla y uno de los convocantes de las manifestaciones, Cayetano Padilla, que explica: "según sus cálculos las pendientes del terreno llevarán el agua hacia la rambla de Béjar, pero si se levanta un paso de las dimensiones previstas justo en el lateral del cauce más cercano al viaducto que se construye, es imposible que el agua llegue hasta allí".

No obstante, el proyecto sí contempla medidas para dejar pasar la corriente: varios pasos de agua de 2 metros de alto y 6 de ancho, algunos de ellos situados justo entre viviendas y, la mayoría de ellos, enterrados con respecto a la cota del terreno entre 50 centímetros y un metro. "¿Cómo va a pasar el agua? No entendemos que no vean el grandísimo problema que se puede generar aquí", lamenta Padilla.

Y es que, de manera oficial, hasta el momento la problemática solo ha sido reconocida de forma oficial por el Ayuntamiento de Lorca. De hecho, la administración local aprobaba en Pleno sumarse a las reivindicaciones y ejercer como medio de contacto entre la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias y los vecinos, aunque sin conseguir ninguna respuesta. Por ello, los vecinos seguirán parando la obras "hasta que tengamos una confirmación por escrito de que se va a modificar el proyecto".

En manos de Adif

Para conseguir tal cambio, es decir, suprimir el paso elevado y ampliar los pasos de agua por otros de mayor tamaño o incluso un viaducto, los habitantes del lugar estiman indispensable que los técnicos de Adif visiten el lugar, algo que podría llevarse a cabo en los próximos días.

Según desvela a LA OPINIÓN Padilla Ruiz, la líder del PSOE local, Isabel Casalduero, habría conseguido junto al Secretario General del PSRM, Francisco Lucas, que técnicos de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes acudan al lugar en breve. "Estamos a la espera de que se produzca la visita y, sobre el terreno, demostrar que aquí se puede generar un grave problema" señala el líder vecinal, que termina reiterando: "en cualquier caso, seguiremos viniendo todos los días a las obras. Por el bien de todos, necesitamos que nos escuchen".