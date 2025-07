El presupuesto de Totana, aprobado tras someterse a una cuestión de confianza

El alcalde de Totana, Juan Pagán, informó este martes de la aprobación de forma inicial el presupuesto municipal de 2025 tras someterse a una cuestión de confianza vinculada y no registrarse una moción de censura durante el último mes por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

El documento se remitió este martes al Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y ahora hay 15 días hábiles desde su publicación para presentar alegaciones al proyecto de presupuestos.

El Pleno del Ayuntamiento de Totana, gobernado en minoría por el popular Juan Pagán, había rechazado el pasado 5 de junio, en sesión extraordinaria, la cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal de 2025; con los votos en contra de toda la oposición –a excepción del edil no adscrito-, los grupos Ganar Totana-IU, el PSOE y Vox.

El rechazo de la cuestión de confianza vinculada al proyecto presupuestario para este ejercicio fue apoyada en sesión plenaria celebrada solamente por los ediles del PP y el concejal no adscrito Manuel Cánovas, dando pie al comienzo de la cuenta atrás para la aprobación de las nuevas cuentas que culminó ayer.

Según marca la ley, se abría un plazo de un mes para que la oposición pudiera armar una moción de censura. Ese plazo finalizó este pasado lunes 7 de julio. Si no hay moción de censura, la legislación establece que el presupuesto queda aprobado automáticamente.

La creación de la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos de las corporaciones municipales busca dotar a los Ayuntamientos de un instrumento que les permita superar las situaciones de rigidez o de bloqueo en el proceso de toma de decisiones con trascendencia en el desarrollo del gobierno municipal, según establece la normativa.

Así, ante la perspectiva de no obtener la mayoría suficiente, el alcalde puede plantear una moción de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto.

En este caso, no aprobado un proyecto de presupuesto, el primer edil puede someterse, seguidamente, a una moción de confianza vinculada a la aprobación de aquél. La confianza se entiende otorgada si en el plazo de un mes desde la votación de rechazo no se presenta una moción de censura con candidato alternativo o, presentada, no prospera.