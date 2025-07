Una niña de 4 años sufre una reacción alérgica en Calasparra y se encuentra el centro de Salud sin personal

Lo que pudo ser una desgracia afortunadamente al final se quedó en un susto en el municipio de Calasparra. La pequeña se encontraba con su madre en una peluquería para que le cortaran el pelo, cuando le apeteció comerse una nuez. No tenía antecedentes de alergias. Posteriormente, María José Castillo, madre de la niña fue a encontrarse con su marido, en ese momento se dieron cuenta que la pequeña, de 4 años, estaba sufriendo una reacción alérgica. “Tenía bufada toda la cara, el cuello y las axilas y la cría estaba agobiada rascándose”. Inmediatamente, la trasladaron hasta el Centro de Salud del municipio y cuál fue su sorpresa, que al llegar no había nadie, “cuando entré al centro mi sorpresa fue que no había nadie, ni un médico, un auxiliar, absolutamente nadie -añadiendo que- en ese momento decidimos irnos al Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca, que está a más de media hora por una carretera complicada y que suele llevar mucho tráfico”, relata María José.

Cuando se encontraban saliendo del municipio se cruzaron con la ambulancia que regresaba del centro hospitalario de trasladar una urgencia. Fue cuando el matrimonio paró a la ambulancia, y finalmente la niña fue atendida en el propio Centro de Salud, quedando todo en un susto, una alergia que desconocían que tenía la niña.

María José incidía en que “al final todo quedó en un susto, pero una niña de cuatro años no tiene por qué pagar esta falta de servicios básicos”, recordando que “no es la primera vez que me pasa en otras ocasiones, hemos tenido que irnos y volver más tarde, porque no estaba el médico, pero cuando de verdad tienes una urgencia como está, qué haces”. La madre de la pequeña no se explica que “tengas que esperar más de una hora, que es lo que tarde en ir y volver una ambulancia a Caravaca, para que te atiendan, en ese tiempo se puede morir una persona, estamos jugando con la vida de las personas”.

María José va a interponer una queja ante el Centro de Salud y el Área de Salud IV para que se solucione este problema. “Ante estas situaciones te planteas muchas cosas, incluso irte de Calasparra a otro sitio a vivir”, apuntilla María José.

centro de salud calasparra / La Opinión

Una situación en ‘estudio’

El municipio de Calasparra ha reivindicado en numerosas ocasiones que se doble el servicio de Atención Continuada las 24 horas en el municipio de Calasparra o se implante un Servicio de Urgencias de Atención Primaria, ya que cuando el equipo hace una salida de urgencias, el centro tiene que cerrar sus puertas y no puede atender a una segunda urgencia. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaba, durante una visita que realizó al centro en el mes de abril, que un grupo de trabajo está elaborando un Plan Regional de Urgencias y Emergencias hospitalarias, en las que se incluyen los Puntos de Atención Continuada, “se está trabajando para ver esa transformación de la atención a la urgencia en la Región de Murcia”, explicó el consejero quien detalló que “este grupo determinará que zonas básicas de salud necesitan una transformación incluso a Servicio de Urgencias de Atención Primaria, o refuerzo del servicio”.