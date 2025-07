La lucha contra incendios también enfrenta a PP y PSOE en Lorca

Hasta la lucha contra los incendios forestales supone un punto de fricción entre los dos principales partidos políticos del municipio de Lorca. Todo comenzaba cuando este miércoles Irene Jódar, edil del PSOE, protagonizaba una comparecencia pública en la que expresaba la inquietud de su formación "ante la actual ausencia de vigilancia forestal en el marco del Plan INFOMUR".

En este sentido, la edil recordaba que este plan es el encargado de dotar al municipio de patrullas móviles que realizan labores de vigilancia y apoyo a otros servicios; unas patrullas que debe gestionar el Ayuntamiento y que "siempre han estado operativas durante la época de riesgo alto de incendios, comprendida, según el propio plan, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre".

Irene Jódar, durante la comparecencia en cuestión. / PSOE Lorca

Así, según la concejala, el Consistorio no habría activado aún el dispositivo de vigilancia. "Nos encontramos bien entrado el mes de julio, los mapas de avisos de alerta de riesgo de incendios emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología señalan, día tras día, riesgo alto de incendio en nuestro término municipal y está pasividad del alcalde, además de poner en riesgo nuestros montes, suponen un grave riesgo para la integridad de nuestros vecinos, especialmente de las pedanías altas, donde en algunos casos sus viviendas se encuentran próximas a masas forestales", subraya.

Del mismo modo, Jódar Pérez acusaba a la Comunidad Autónoma de mantener una actividad pasiva al respecto de la activación del plan en toda la Región, pero especialmente en Lorca. "Junto a la ausencia de personal adscrito al Plan INFOMUR, se ha de sumar que, en la actualidad, el Servicio Municipal de Emergencias de Lorca solo cuenta semanalmente con el retén de Zarcilla de Ramos, operando el retén de Lorca exclusivamente los fines de semana, lo que supone que la desprotección sea aún mayor”, señalaba la edil, que reclamaba al equipo de Gobierno la activación "inmediata" del plan.

Ya en marcha

Sin embargo, fuentes municipales consultadas a este respecto por LA OPINIÓN desmentían las palabras de Irene Jódar, señalando que el citado plan se encuentra activo desde el pasado 1 de julio. De hecho, estas fuentes ponían como ejemplo el conato de incendio forestal en El Aljibejo (La Escucha), en cuya extinción participaban efectivos del Plan INFOMUR el pasado martes. "Que no se haya realizado una rueda de prensa no significa que el plan no esté activo o que no se esté desarrollando en el municipio", indicaban desde el Ayuntamiento, para terminar acusando a la edil del principal partido de la oposición de "hacer el ridículo".