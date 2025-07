El antiguo colegio Miguel Medina de Archena reabrirá como centro cultural en septiembre

Tras una profunda y vanguardista rehabilitación, el emblemático edificio del antiguo Colegio Miguel Medina de Archena reabrirá sus puertas el próximo 6 de septiembre convertido en un espacio cultural, social y municipal de primer nivel y que según la regidora municipal, Patricia Fernández “es uno de los hitos más importantes marcados para esta legislatura y conseguidos en el ecuador de la misma”.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, que ha presentado el acto inaugural con una representación del grupo murciano Los Parrandboleros que serán los encargados de poner la banda sonora al acto de apertura porque en palabras de Fernández “encarnan como pocos la esencia singular del alma murciana” y les ha agradecido su predisposición para “engrandecer el acto con su música”.

Una intervención integral

El edificio, de casi 1.500 m² en una parcela de 4.000 m², ha sido intervenido con una inversión global de 1,8 millones de euros. La reforma ha sido calificada por la alcaldesa como “prioritaria y urgente” y abarca una rehabilitación energética, recuperación de la estructura original, y reordenación de espacios interiores para nuevos usos colectivos.

En palabras de Patricia Fernández, “ha sido un proyecto costoso y ambicioso, pero era también prioritario y urgente por el estado en el que se encontraba el edificio” por lo que ha insistido que “la reforma del Miguel Medina era uno de los objetivos prioritarios que teníamos marcado el Equipo de Gobierno, y los archeneros podrán disfrutarlo tras su inauguración en septiembre”.

“Tras el verano se abrirán, de nuevo, las puertas del antiguo Colegio Miguel Medina y lo haremos no solo con un edificio renovado, sino con un símbolo recuperado para todos los archeneros” ha dicho Fernández para asegurar que “estas instalaciones no son solo ladrillo y cemento, son parte de nuestra identidad. “Como alcaldesa, pero también como vecina puedo deciros que esta inauguración me emociona profundamente. Ha sido un objetivo prioritario para nuestro equipo de gobierno desde el primer día, recuperar este espacio para que vuelva a latir al ritmo de la ciudadanía”, ha remarcado.

“Este edificio, energéticamente eficiente, es un punto de encuentro, de vida cultural y participación ciudadana”, ha subrayado Patricia Fernández para recordar que se ha conservado la emblemática estructura exterior de ladrillo, revitalizando la fachada con un estilo sobrio y moderno. El interior ha sido completamente transformado en salas versátiles, accesibles, y equipadas con la mejor tecnología. Se trata de un espacio pensado para acoger asociaciones locales, eventos culturales, actividades formativas y uso institucional.

Un arranque con raíces musicales

El acto inaugural del próximo 6 de septiembre se convertirá en una celebración para toda la ciudadanía, amenizada por un concierto de Los Parrandboleros, que aportarán un toque de tradición y emoción. Su música, reconocida por rescatar el folclore murciano y latinoamericano, marcará el inicio de una nueva etapa para un edificio cargado de memoria colectiva.

Para asistir al evento, y por motivos de aforo, es necesario recoger una invitación gratuita. Todo aquel que esté interesado podrá hacerlo en el centro cultural Ramón Centenero durante el mes de julio y en el propio Ayuntamiento durante agosto.

Cabe señalar que este proyecto de rehabilitación ha sido financiado por fondos europeos a través del PIREP, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.