La remodelación de San Cristóbal, en Lorca, también llega a sus calles

La nueva plaza de abastos de San Cristóbal no será lo único que estrene el barrio estos meses. De hecho, ya está en marcha la siguiente obra destinada a mejorar el estado de la barriada que, gracias a una inversión municipal de casi 300.000 euros, permitirá mejorar la calle de Los Arcos. El propio alcalde del municipio, Fulgencio Gil, supervisaba el inicio de las obras, que servirán para dar respuesta a una demanda vecinal histórica.

"Esta obra ya no es una promesa ni un anuncio vacío, es una realidad que hoy ya está en marcha porque nosotros, desde el Gobierno de Lorca, no hemos venido a prometer, hemos venido a cumplir. Corporaciones anteriores prometieron intervenir en esta calle, pero no lo hicieron. Nosotros no solo escuchamos a los vecinos, sino que actuamos, atendemos sus peticiones y cumplimos con nuestros compromisos", señalaba el regidor.

Fulgencio Gil visitaba las obras junto a Carmen Menduiña y Rosa Medina. / L.O.

Al respecto de la intervención –que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses– cabe destacar que servirá para renovar de forma integral tanto el aspecto como los servicios de la calle, incluyendo la red de abastecimiento, saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, baja tensión y alumbrado, con la instalación de luminarias LED de alta eficiencia energética, que permitirán optimizar el consumo eléctrico y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Además, se repavimentará completamente la calle, con nuevas aceras y adoquinado en sintonía con el entorno urbano, así como una calzada de mezcla bituminosa en caliente. Se renovará también toda la señalización, tanto vertical como horizontal.

"El resultado será una calle completamente renovada, más funcional, más segura, más accesible, pero también más bella" aportaba Gil Jódar, que hacía hincapié en que la sobras servirán para mejorar "no solo la calidad de vida de quienes residen en Los Arcos, sino también la de todos los lorquinos que transiten por esta zona". Para terminar, el primer edil señalaba que en el futuro también se acometerá la ejecución del futuro bulevar que conectará la calle Eulogio Periago con la iglesia de San Cristóbal, así como la urbanización de la UA 23, donde se levantará el centro de salud y varios bloques de viviendas.

4.000 metros adicionales

Y es que la nueva plaza de abastos y la renovación de la mencionada calle no son más que el inicio de la transformación de San Cristóbal. Un proceso en el que la Unidad de Actuación 23, un solar de casi 4.000 metros, se postula como la obra más relevante. De hecho, tal y como adelantó esta Redacción, en la actualidad los servicios de Urbanismo ultiman los detalles del proyecto de urbanización del terreno, de manera que la nueva infraestructura sanitaria, las viviendas y los servicios puedan ejecutarse de manera simultánea.

Concretamente, en el proyecto se contempla la construcción de dos nuevos viales de 15 metros de anchura cada uno, con los correspondientes servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones y su conexión a las redes existentes del resto del casco urbano. Las aceras serán de entre 4 y 6,45 metros de anchura pavimentadas con piedra natural. Asimismo, se incluyen detalles como el arbolado, jardinería, bancos, aparcabicicletas y demás mobiliario urbano.