Lara Hernández abandona el PSOE y se va al Grupo Mixto en Alcantarilla

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla, Lara Hernández, anunció este miércoles que abandona el PSOE y solicita su traslado al Grupo Mixto, por lo que continuará como concejala no adscrita.

A través de una carta en la que explica su decisión y a la que ha tenido acceso La Opinión, Hernández asegura que, tras su participación pública en el proceso de primarias del PSRM apoyando la candidatura de Diego Conesa, ha estado sufriendo presiones que han consistido en "desprestigiar" cada una de sus decisiones con el objetivo de minimizar su trabajo, así como "en los ataques personales para ensuciar" su imagen, "sin un mínimo de honestidad, valores o respeto".

Lamenta que Lucas excluyera a Conesa tras ganar las primarias: "Se impusieron formas autoritarias y algunos compañeros optaron por plegarse a ese modelo para escalar políticamente"

Hernández, que fue diputada regional durante la pasada legislatura, asegura que se mantiene "exactamente" donde "siempre" ha estado, "en la izquierda, defendiendo lo público, lo social y la igualdad". No obstante, sí que señala diferencias con la nueva dirección. "No comparto el rumbo que ha tomado la actual Ejecutiva Regional. No compartí la forma en la que se gestionó el proceso de primarias ni el trato que se dio a quienes apoyamos la candidatura de Diego Conesa, casi la mitad de los afiliados del PSRM. Se le excluyó a él y a mucha otra gente valiosa, se impusieron formas autoritarias y vi cómo algunos compañeros optaron por plegarse a ese modelo para escalar políticamente. Eso no tiene nada que ver con el socialismo que yo entiendo. Ese no es el camino", sentenció la ya exdirigente socialista en su comunicado.

También explica los motivos por los que no entrega su acta de concejal: "No lo voy a hacer porque no me siento con derecho a abandonar a la gente que confió en mí, a quienes me votaron hace dos años creyendo en un proyecto social, honesto, combativo y coherente. Y es por ellos que seguiré trabajando desde el Grupo Mixto, con más libertad, pero con el mismo compromiso".

La otra versión

Según fuentes del Partido Socialista de la Región de Murcia, estos no son los motivos reales por los que Hernández ha decidido abandonar las siglas y explican que es ella la que ha perdido la confianza de sus compañeros.

Hace unas semanas, ella decidió abandonar la Secretaría General del PSOE de Alcantarilla pero, cuando se acercó la fecha para nombrar un sustituto, se echó para atrás y manifestó su intención de volver a presentarse. Para su sorpresa, sus compañeros de agrupación le dieron la espalda mayoritariamente, no dándole los votos suficientes y saliendo nombrado Pedro Manuel Toledo como nuevo secretario general.

Fuentes del PSRM afirman que llegó a llamar "hija de puta" a una concejala de su mismo partido

De hecho, la candidatura de delegados y delegadas de la ya exdirigente socialista para el Comité Regional obtuvo solo seis votos, frente a los doce de la lista de Toledo.

Según estas fuentes, Hernández entró en cólera y llegó a llamar "hija de puta" a una concejala socialista. Su marcha del PSRM, aseguran, es fruto de su "rabieta".