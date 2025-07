Alerta en Lorca por el riesgo de desprendimientos en los cabezos de San Cristóbal

El fuerte episodio de lluvias que, durante el pasado mes de marzo azotó Lorca, sigue dejando consecuencias. En este caso, se trata de los desprendimientos que, desde entonces, se vienen produciendo en la Cañada de Ánimas del barrio de San Cristóbal. De hecho, los continuos movimientos habrían dejado al borde del colapso una casa cueva situada en la zona. "Su estado actual representa un riesgo real e inminente para los vecinos del entorno", denunciaba José Luis Ruiz, edil del PSOE, que se desplazaba a la zona para reclamar una actuación urgente al equipo de Gobierno "que evite consecuencias irreparables".

En este sentido, el concejal señalaba que, a pesar de tratarse de un bien privado, "lo primero es actuar con responsabilidad", por lo que reclamaba el sellado de la casa cueva para garantizar la estabilidad del terreno. Y es que, además de afectar a las casas vecinas, la poca consistencia del terreno también podría afectar a un parque público.

"Estamos hablando de un peligro real, que está siendo ignorado pese a las reiteradas denuncias. Le exigimos al equipo de Gobierno una actuación antes de tener que lamentar daños personales que, a día de hoy, son más que previsibles" terminaba el concejal. Por su parte Rosario Giménez, vecina del inmueble afectado, relataba la gran cantidad de incidentes registrados en el lugar. "He acudido al Ayuntamiento, al juzgado, a todas partes, y nadie ha hecho nada. Es indignante", apostillaba.

Viene de atrás

Tras la comparecencia organizada por el principal partido de la oposición, la edil responsable de Urbanismo, María Hernández, explicaba que los derrumbes en esa zona se remontan varios años en el tiempo, recriminando a Ruiz Guillén que archivara el caso durante su periodo como responsable de la concejalía durante el mandato anterior.

Asimismo, la concejala explicaba que los servicios municipales han acudido al lugar en diversas ocasiones para asesorar a la propietaria, a pesar de no haber contactado con el Ayuntamiento. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política del PSOE y a evitar el uso partidista de situaciones que requieren sensibilidad, rigor y compromiso institucional, no declaraciones alarmistas de quienes conocen perfectamente la situación y no actuaron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo", terminaba Hernández Benítez.