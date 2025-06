Unanimidad en el Ayuntamiento de Lorca para reclamar a Adif un viaducto en La Torrecilla

Los vecinos de La Torrecilla, que hace más de 20 días comenzaron a manifestarse para reclamar la modificación del proyecto del Corredor Mediterráneo a su paso por la diputación, cuentan desde este lunes con el apoyo oficial y unánime del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, en el transcurso del Pleno ordinario correspondiente al mes de junio, los 25 ediles que conforman el Pleno municipal, votaban a favor de apoyar las reivindicaciones vecinales que, hasta el momento, no han obtenido respuesta por el resto de administraciones implicadas.

Unas reivindicaciones que la primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña, tildaba de "más que razonables" antes del inicio de la sesión, puesto que "las obras que contempla el proyecto actual suponen una grave amenaza para la seguridad de cientos de familias lorquinas". En este sentido, la líder local de Vox reclamaba al Gobierno de la nación muestras de sensibilidad ante la problemática, que afecta especialmente a La Torrecilla y Campillo.

El presidente de los vecinos de La Torrecilla (d.), junto a la primera teniente de alcalde, Carmen Menduña, y el edil de Infraestructuras, Ángel Meca. / L.O.

"La rambla de Torrecilla es un cauce altamente peligroso. Su comportamiento durante lluvias intensas es bien conocido por los vecinos, que no sólo han sufrido históricamente episodios dramáticos como la riada de San Wenceslao en 2012, sino que además llevan años advirtiendo, junto a técnicos especialistas, del riesgo que supone alterar ese cauce. Estas advertencias han sido desoídas de forma sistemática por el Gobierno de España y sus organismos dependientes", aportaba el edil delegado de Infraestructuras, Ángel Meca, que recordaba que la zona en cuestión está catalogada como 'Zona de Flujo Preferente' por la Confederación Hidrográfica del Segura.

Cabe recordar que los vecinos de la zona piden la supresión de un paso elevado para vehículos en una zona en que nunca ha existido, así como la ampliación de los pasos de agua frente al cauce de la rambla, justo en el lugar en el que el agua se 'llevó' 300 metros de vía durante la última riada experimentada en el municipio. "No entendemos este tipo de decisiones que desoyen las reclamaciones de varios colectivos, que incluyen a residentes y al mismo Ayuntamiento, respaldados por información técnica y por la propia historia; pero este equipo de Gobierno no los va a dejar de lado", trasladaba Menduiña García.

En concreto, la moción aprobada contempla la petición de paralización inmediata de las obras del gran terraplén en la rambla de La Torrecilla, para sustituirlo por drenajes transversales que tengan un gálibo suficiente para el paso de turismos, así como la modificación del proyecto actual y la ejecución de un viaducto de al menos 200 metros, que garantice el paso natural del agua en caso de lluvias intensas.

A pie de obra

Mientras tanto, los vecinos seguirán acudiendo cada día al punto en que el cauce intersecciona con las obras, para detener los trabajos y ejercer presión sobre las administraciones. Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla, acudía al Consistorio para ser testigo el momento de la aprobación de la moción, e indicaba "la pelota está en su tejado. Hay muchos jubilados que no tienen nada que hacer. Nos están acompañando y todas las mañanas nosotros tomaremos baños de sol, si hace falta, pero las obras no las van a reiniciar hasta, por lo menos, que nos reciban o nos den un motivo de por qué no se hace el viaducto". De hecho, tal y como adelantó LA OPINIÓN, los vecinos mantienen la intención de trasladar sus manifestaciones a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia en caso de no obtener respuesta.