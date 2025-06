El nuevo centro de salud proyectado en Lorca vuelve a quedarse sin fondos

25.000 euros. Estos son los fondos que ha vuelto a reservar –en las anteriores cuentas la cantidad fue exactamente la misma– la Consejería de Salud de la Región de Murcia para la construcción del nuevo centro de salud del lorquino barrio de San Cristóbal. Valorado en aproximadamente 7,2 millones de euros, queda claro que de momento no será posible comenzar las obras, lo que ha despertado las críticas de la oposición local.

José Ángel Ponce, edil del Ayuntamiento de Lorca por el Partido Socialista y coordinador regional de la misma formación en materia sanitaria, calificaba esta cantidad de "irrisoria" y significaba: "no alcanza ni para colocar la puerta de entrada". De hecho, la cuantía reservada no representa "ni un 1% del total de la inversión regional". Con respecto a este asunto, Ponce Díaz no dudaba en acusar a los líderes locales y regionales de Partido Popular y Vox de "engañar a los vecinos del barrio", así como de hacer uso del proyecto únicamente en periodo electoral "sin voluntad real de ejecución".

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"¿No se les cae la cara de vergüenza al meter esta cantidad en los presupuestos, sabiendo además que es mentira? Es calderilla, morralla. Una falta de respeto a los vecinos y vecinas de San Cristóbal" subrayaba el concejal, que también auguraba: "la estrategia del Partido Popular es clara: dilatar el proyecto, ganar tiempo con anuncios de ampliaciones del centro de salud de San Diego (un simple parche) y recurrir a actos simbólicos cuando se acerquen nuevas elecciones. No van a mover un dedo. Solo buscan llegar a la campaña electoral, colocar una primera piedra y después, ‘si te he visto no me acuerdo’".

Asimismo, el concejal indicaba que fue durante la pasada legislatura –en que el PSOE gobernó en la Ciudad del Sol– cuando se agilizaron todos los trámites necesarios para la cesión de la parcela, para terminar exigiendo al Gobierno regional "una inversión real y decidida para garantizar la apertura de un nuevo centro de salud en San Cristóbal, que dé respuesta a las necesidades de uno de los barrios más poblados y olvidados de Lorca".

El anteproyecto, en redacción

Fuentes de la Consejería de Salud consultadas al respecto de este asunto indicaban a LA OPINIÓN que el proceso iniciado para levantar el nuevo centro de salud de San Cristóbal "continúa su tramitación" y que los servicios técnicos del ente autonómico "están trabajando en la redacción del anteproyecto de la instalación". Del mismo modo, estas fuentes señalaban que el compromiso para llevar a cabo la construcción "es firme".

Por otro lado, al respecto del importe reservado en las cuentas regionales, explicaban que "es adecuado para las gestiones administrativas del procedimiento de contratación que se pretenden realizar durante lo que resta del presente ejercicio, una vez aprobados los presupuestos regionales, que previsiblemente entrarán en vigor en septiembre".

San Diego en proceso

Además, desde Salud explicaban que la ampliación y mejora del Centro de Salud de San Diego, donde se llevará a cabo una obra por valor de casi 3 millones de euros, "permitirá mejorar la asistencia sanitaria hasta la puesta en marcha del nuevo centro". En este caso, el proyecto se encuentra en proceso de licitación, habiéndose alcanzado ya la fase de evaluación de ofertas.