"El Ayuntamiento de Molina de Segura actuará contra la planta de biogás si no cumple el acuerdo firmado"

En un contexto de preocupación vecinal por la construcción de una planta de biogás en el polígono industrial de La Polvorista, el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, aborda en esta entrevista todos los aspectos clave del proyecto, así como las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno local para garantizar la máxima protección medioambiental y la tranquilidad de los ciudadanos. Lejos de la inacción o el oportunismo político, el regidor molinense explica cómo han transformado una herencia recibida en una oportunidad para ejercer el control institucional y exigir compromisos firmes a la empresa promotora. «Por primera vez, el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene un instrumento de control directo. Si Heygaz incumple alguna de las condiciones, el Ayuntamiento podrá actuar», explica el primer edil.

Alcalde, ¿en qué punto se encuentra el proyecto de la planta de biogás del polígono La Polvorista?

La planta de biogás en el polígono de La Polvorista es una realidad administrativa heredada, que se inició en 2021, cuando se inició el expediente, se tramitó la compatibilidad urbanística, se solicitaron los informes ambientales y hasta se tramitó la Autorización Ambiental Integrada. Nosotros no compartimos el modelo de la planta ni la ubicación de sus instalaciones, pero asumimos nuestra responsabilidad, que es proteger a nuestros vecinos. Por eso hemos conseguido que la empresa promotora, Heygaz Spain SLU, firme un compromiso unilateral e irrevocable con el Ayuntamiento de Molina de Segura que nos permite tener capacidad real de actuación. Hemos hecho lo que otros no quisieron hacer: intervenir y poner límites.

Nosotros no compartimos el modelo de la planta ni la ubicación de sus instalaciones

¿En qué consiste ese compromiso unilateral de Heygaz Spain SLU?

Como le digo, se trata de un compromiso unilateral e irrevocable que hemos exigido a la empresa Heygaz Spain SLU para proteger la calidad de vida de nuestros vecinos. La empresa ha renunciado formalmente a tratar purines, lodos de depuradoras o restos de animales, que son precisamente los elementos que más riesgo generan por los olores y el impacto ambiental. También han renunciado por escrito a ampliar la planta, ni en capacidad de producción ni en superficie, ni ahora ni en el futuro, en ninguna parcela del polígono. Además, se comprometen a medir de forma periódica la calidad del aire y los posibles olores, en coordinación con la Universidad de Murcia, y a publicar todos esos datos en una plataforma online que será accesible a cualquier vecino. Y si no cumplen con esas mediciones o con la transparencia exigida, tendrán que pagar una compensación económica. Por otro lado, se han comprometido a impulsar campañas de concienciación y abrir la planta a visitas para mostrar las medidas de seguridad que van a aplicar. En definitiva, hemos conseguido transformar un proyecto heredado en una oportunidad para imponer condiciones estrictas de control, algo que nunca se hizo antes. Y este compromiso no solo obliga a Heygaz, sino también a su matriz y a cualquier empresa que la sustituya en el futuro. Por lo tanto, por primera vez el Ayuntamiento tiene garantías legales para vigilar y, si es necesario, intervenir ante cualquier incumplimiento.

¿Qué herramientas tiene el Ayuntamiento si la empresa incumple?

Por primera vez, el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene un instrumento de control directo. Si Heygaz incumple alguna de las condiciones, el Ayuntamiento podrá actuar: realizar las mediciones por sí mismo y exigir compensaciones económicas, o incluso reclamar la creación de la plataforma de transparencia. Y si se incumplen elementos esenciales del acuerdo, actuaremos con todos los medios legales para paralizar la actividad. Lo que no vamos a hacer —como sí hicieron otros— es mirar hacia otro lado o esconder los papeles. Este gobierno es firme, legal y transparente.

La empresa ha renunciado a tratar purines, lodos de depuradoras o restos de animales

¿Hay alguna posibilidad de paralizar el proyecto?

No desde el punto de vista de la Administración local. Sería prevaricación si el Ayuntamiento revocase una licencia urbanística ya concedida conforme a derecho. La planta tiene todas las autorizaciones medioambientales en vigor, que fueron tramitadas íntegramente por el anterior gobierno. Solo un juez podría suspenderla. Lo que sí podemos hacer —y estamos haciendo— es establecer condiciones, vigilar su cumplimiento y actuar si se incumplen. Este gobierno no vende humo: actúa con hechos.

¿Y si todo va según lo acordado?

Si la empresa cumple todas las condiciones, la actividad será compatible con la calidad de vida de nuestros vecinos. De hecho, puede convertirse en un referente de economía circular y energía verde para la Región de Murcia. Pero insisto: la empresa sabe que si hay la más mínima molestia, actuaremos. Este alcalde no va a permitir que se juegue con la salud ni con el bienestar de Molina de Segura.

¿Quiere trasladar algún mensaje a los vecinos?

Que no están solos. Que este equipo de Gobierno está con ellos, escuchándolos y protegiéndolos. Que esta planta no es una iniciativa nuestra, sino una herencia. Y que, pese a no compartir su existencia, hemos actuado con responsabilidad para que se cumplan los máximos estándares de seguridad, transparencia y control. Y si no se cumple, este alcalde tomará las medidas que hagan falta. Porque Molina de Segura no se merece improvisaciones ni oportunismo político; se merece rigor, valentía y verdad.