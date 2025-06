Salud investiga un brote de hepatitis A con 18 casos en Jumilla

El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud está investigando un brote de Hepatitis A en el municipio de Jumilla para identificar el origen del contagio y las personas con vínculo epidemiológico, a fin de evitar la aparición de nuevos casos y establecer las medidas de control del brote.

Hasta el momento, se han detectado 18 casos en el municipio. La Consejería de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica activa y contacto permanente con el equipo sanitario del área de salud V y el Ayuntamiento de Jumilla para una adecuada y rápida respuesta.

Actualmente se está a la espera de recibir los resultados de las muestras de PCR enviadas al Centro nacional de Microbiología. Las medidas de prevención y control puestas en marcha por el Servicio de Epidemiología se realizan en coordinación con los Servicios de Prevención y Protección de la Salud, de Seguridad Alimentaria, y de Sanidad Ambiental, así como con el Laboratorio de Salud Pública.

La hepatitis A es una enfermedad causada por el virus de la hepatitis A (VHA). La mayor parte de los casos se resuelven espontáneamente tras unas semanas, aunque el cuadro clínico varía desde la forma leve, que dura de una a dos semanas y se suele resolver en una o dos semanas, hasta una forma grave que es infrecuente.

Los síntomas van de moderados a graves y pueden incluir fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia. Las personas infectadas no siempre presentan todos esos síntomas. En caso de complicaciones, puede ser necesario recibir tratamiento de soporte en el hospital. Es habitual que la enfermedad sea más grave conforme aumenta la edad, particularmente en adultos de 50 años o más.

El virus de la hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, produce una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. En las familias, esto puede ocurrir si las manos de la persona encargada de manipular los alimentos no realiza una adecuada higiene de manos.

Por ello, se recomienda mantener una correcta higiene, con especial atención al lavado de manos a la a la hora de manipular alimentos. La enfermedad está muy asociada al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal.

La vacuna frente a la hepatitis A se recomienda a personas que vayan a viajar a zonas endémicas, personas con factores de riesgo para sufrir complicaciones graves en caso de infectarse y a aquellos que han estado expuestos al virus, como medida preventiva.

Asimismo, se recomienda una dosis a los 12 meses a los hijos de personas originarias de Marruecos, a los que se recapta hasta los 10 años de edad. Se oferta también la vacuna a hijos de personas inmigrantes procedentes de países de alta endemia.