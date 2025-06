Adif intenta 'sofocar' a los manifestantes de La Torrecilla, en Lorca, eliminando sombras

En unos días marcados por las alertas emitidas por la AEMET debido a la previsión de fuertes lluvias y altas temperaturas, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias ha decidido vallar el acceso a los pasos de agua de la rambla La Torrecilla. Unas estructuras que servían de refugio para los vecinos de la zona que, desde hace días se manifiestan en el lugar en que el cauce se encontrará con las vías para exigir modificaciones en el proyecto.

"Esta es la respuesta que nos hemos encontrado esta mañana a nuestras peticiones. Vallar el paso de agua para que tampoco podamos resguardarnos del sol", expresaba a este respecto el presidente de los vecinos de Campillo, limítrofe con la diputación de La Torrecilla, que también se vería afectada por las obras que se pretenden acometer en la zona.

Imagen tomada el pasado lunes de los vecinos en los pasos de agua. / Daniel Navarro

"No sabemos si es una provocación. Lo que está claro es que han ido a hacer daño, pero no nos vamos a rendir", aportaba Giner, que reiteraba la intención de los vecinos de seguir manifestándose "hasta que no nos ofrezcan soluciones claras".

Paso para el agua

Al respecto de las reclamaciones de los habitantes de La Torrecilla, cabe recordar que reclaman la supresión de un paso elevado para vehículos en una zona en que nunca ha existido, así como la ampliación de los pasos de agua frente al cauce de la rambla, justo en el lugar en el que la riada de 2012 se llevaba 300 metros de vía. Según los habitantes de la zona, de no contar con pasos lo suficientemente grandes para permitir el paso del agua y los arrastres que suelen acompañar a las avenidas, toda la zona podría quedar convertida en un pantano.