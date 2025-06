Más de 300 jóvenes europeos pasarán este año por el albergue de La Almudema como sede de encuentros Erasmus+

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su Concejalía de Juventud, ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Red Europea ‘Los jóvenes importan ahora’ para seguir impulsando y dinamizando el albergue municipal de La Almudema como centro de formación, encuentro e intercambios juveniles en el marco del programa Erasmus+.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la citada asociación, Diego Marín, han firmado el nuevo acuerdo, en presencia del concejal de Juventud, Salvador López, y de una treintena de jóvenes de distintos países europeos que actualmente participan en un proyecto artístico en la citada pedanía caravaqueña.

Durante el año 2025, el albergue acogerá en torno a una decena de encuentros europeos, con la participación estimada de más de 300 jóvenes procedentes de distintos países. En palabras del alcalde, “se trata de una fórmula que ha demostrado ser exitosa para dar vida a esta instalación municipal, que durante años permaneció cerrada”. “Otra acción más del equipo de Gobierno para dinamizar el entorno rural”, ha añadido.

El nuevo convenio tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá dar continuidad a las iniciativas que se han venido desarrollando en este espacio desde su reapertura en julio de 2021, tras años de inactividad.

“El modelo de gestión de este albergue es un ejemplo de cómo dinamizar espacios públicos en desuso y convertirlos en motores de vida, aprendizaje y cooperación”, ha destacado el alcalde José Francisco García.

Desde su puesta en marcha, el albergue ha sido sede de proyectos como “Re inclusión isImportant”, “Moving into the New World”, “Abrazando la juventud” o “Explore your potential”, que han reunido a decenas de jóvenes de países como Inglaterra, Polonia, Suecia e Italia.

Proyecto Europeo Comas

Actualmente, el albergue acoge a jóvenes artistas europeos en el marco del proyecto COMAS – Community Arts for Social Change, cofinanciado por Erasmus+, con participantes de España, Grecia, Hungría, Rumanía y Estonia. Esta iniciativa tiene como objetivo utilizar el arte comunitario como herramienta para la transformación social, la participación ciudadana y el trabajo con la juventud.

El albergue de La Almudema, que cuenta con capacidad para más de 60 personas y está equipado con comedor-bar y aseos, continuará así cedido a la Asociación Red Europea ‘Los jóvenes importan ahora’, sin perjuicio de su uso por parte del Ayuntamiento para actividades afines. La asociación, compuesta por un equipo multidisciplinar de formadores, pedagogos, trabajadores sociales y voluntarios, cuenta con una amplia trayectoria en proyectos Erasmus+ y trabaja de forma coordinada con administraciones locales, regionales y europeas.

Este convenio permitirá seguir consolidando a Caravaca de la Cruz como referente en el ámbito de la juventud europea, promoviendo el diálogo intergeneracional, el intercambio cultural y el arraigo de la población joven al entorno rural.