El corte de la Alameda de Cervantes de Lorca durará hasta el 30 de septiembre

Ya se conoce la fecha de inicio de uno de los momentos más temidos desde que comenzaran las obras de integración urbana del ferrocarril a su paso por la ciudad de Lorca: el corte del tráfico por el antiguo paso a nivel de la Alameda de Cervantes. Según informaba el edil responsable de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, el cierre comenzará en las primeras horas del próximo martes 24 de junio y se extenderá, en esta primera fase, hasta el 30 de septiembre.

Así, con el objetivo de minimizar los efectos sobre la circulación en el resto de la ciudad de la clausura de uno de los pasos más transitados de todo el casco urbano junto al de Santa Clara –ya cerrado desde hace semanas–, este mismo miércoles se comenzaban a instalar las señales de tráfico para indicar los cambios ideados en este sentido, y ya se están buscando opciones para crear aparcamientos disuasorios.

Ángel Meca explica sobre el plano cómo quedará la circulación en la zona. / L.O.

En concreto, para garantizar la movilidad ante el corte de Alameda de Cervantes, se establecerán normas especiales de circulación en: Camino del Gato, C/ Actor Ramón Meca, C/ Actor Antonio Tudela y parte Camino Marín, a saber: En el 'Camino del Gato', se cambia sentido de salida desde Camino Marín a la Alameda de Cervantes hasta la confluencia con calle Actor Ramón Meca; la calle 'Actor Ramón Meca' queda en único sentido hacia el Camino Marín, junto con la calle Actor Antonio Tudela; el 'camino Marín', según se baja de Martín Morata, será de doble sentido hasta calle 'Actor Antonio Tudela', y desde ahí hasta el 'Camino del Gato' tendrá sentido único de bajada; y la señal de stop del Camino Marín se traslada al Camino del Gato con Camino Los Charcos, dando preferencia a todos los vehículos que bajan desde el Camino Marín.

Plano de cambios en la circulación de la zona de Cervantes. / Ayto. de Lorca

En análisis continuo

"Como sabemos, este corte en la Alameda de Cervantes no sólo afectará al tráfico, sino también al comercio, la hostelería y al propio desarrollo social de la ciudad, ya que esta es una de las vías principales de acceso y salida al casco urbano, y a servicios de abastecimiento. Por ello, para nosotros era fundamental que este corte no se dilatara en el tiempo y se concentrara en el periodo no lectivo, no superando el 30 de septiembre como fecha tope para las restricciones en la zona. Sabemos que hay un periodo “de coincidencia” en septiembre, pero seguiremos analizando el discurrir del tráfico para intentar prevenir las mejores opciones llegado el momento", declaraba al respecto el concejal.

En cuanto a la segunda fase del corte, fuentes municipales explicaban que se llevará a cabo en 2026, "con el objetivo de que estos cortes sean lo menos lesivos posible para la ciudadanía".