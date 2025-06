La vuelta de la Regla de Gasto obliga al Ayuntamiento de Lorca a revisar el presupuesto para 2025

Tras menos de un mes de vida, los presupuestos municipales de Lorca para el año 2025 han tenido que ser modificados. Así, en el segundo Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento en menos de 30 días, se aprobaba –con los votos en contra de PSOE e IU– un Plan Económico Financiero destinado a corregir los excesos registrados durante el 2024 como consecuencia de la recuperación por parte del Estado de la Regla de Gasto.

"Es injusto para los lorquinos que este superávit presupuestario se tenga que destinar a amortizar la deuda de forma anticipada, en vez de invertirlos en la cobertura de necesidades del municipio y peticiones ciudadanas, sobre todo cuando no existe riesgo financiero", significaba el alcalde, Fulgencio Gil. Asimismo, el regidor responsabilizaba de la situación al equipo de Gobierno que durante la pasada legislatura dirigiera Diego José Mateos.

Fulgencio Gil, este martes. / L.O.

"Se ha incumplido la Regla de gasto por un importe de 3.446.000 euros y las facturas pendientes llevadas a Reconocimiento Extrajudicial ascendían a 3.200.000 euros, es decir, casi el 100% se fundamentaba en facturas que dejaron pendientes desde el Grupo Municipal Socialista, que no dudó tampoco en gastarse más de 22 millones fuera del presupuesto (uno, en cuatro años) y eso sin tener que estar sometidos a la Regla de Gasto, que recordemos estaba en suspenso desde el año 2020", explicaba Gil Jódar, que calificaba la aprobación del plan como un ejercicio de "seriedad y responsabilidad".

Entre las medidas correctoras, el documento contempla la no utilización del remanente positivo de tesorería para gastos generales durante la vigencia del plan, congelación de la aportación a las entidades dependientes en el año 2026, también de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento para el año 2026, acuerdo de no solicitud de subvenciones que incluyan aportación de fondos propios del Ayuntamiento, y de no establecimiento de nuevas bajadas o exenciones, ni reducción de tributos municipales durante la vigencia del plan, y una reducción de la aportación a Limusa en los dos próximos años de 200.000 euros.

Ordenanza del Padrón

Además de los asuntos económicos, en el transcurso de la sesión se ratificaba la modificación de la Ordenanza reguladora de la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, contemplando el endurecimiento de las sanciones para los casos en que se detecten incumplimientos de los ciudadanos en relación con sus obligaciones

Concretamente, la actualización permitirá perseguir también a los representantes de los propietarios y titulares de arrendamientos, así como "a cualquier persona que autorice la inclusión en la hoja padronal, siempre y cuando su declaración no se ajuste a la realidad". Asimismo, la modificación de espacios para convertirlos en viviendas sin autorización podrá ser castigada como una infracción muy grave; destacando también que todas las infracciones cometidas en materia de infravivienda constarán en el Registro de la Propiedad, lo que se traduce en una carga para el inmueble afectado.