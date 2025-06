La presión vecinal abre la puerta al diálogo con ADIF para crear otro viaducto en Lorca

Balizas de señalización y agentes de la Guardia Civil. Eso era lo que encontraban los vecinos de La Torrecilla cuando se acercaban este jueves, como los dos días anteriores, al punto en el que las nuevas vías del AVE cruzarán la rambla homónima. No obstante, los habitantes de la zona volvían a cumplir su objetivo: parar las obras. Pero la cosa no acababa ahí sino que, a los pocos minutos de presentarse en el lugar, los representantes vecinales de Campillo y Torrecilla, Joaquín Giner y Cayetano Padilla respectivamente, recibían una llamada de la dirección de obra para mantener una reunión al respecto de la situación.

Según detallaba Padilla a esta Redacción, el encuentro se habría mantenido de forma cordial, indicando los técnicos de la empresa adjudicataria que las reclamaciones de los vecinos serían viables en el caso de que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias diera su visto bueno. Esto es: la supresión de un paso elevado para vehículos y peatones justo en la desembocadura de la rambla –que supondría la construcción de una barrera de cerca de 12 metros de altura– y la construcción de un viaducto de las dimensiones del que, aguas arriba, sirve para que la autovía A7 sortee el cauce.

Uno de los agentes de la Benemérita contempla a los vecinos. / Daniel Navarro

"Ya hemos registrado el escrito a través del Ayuntamiento, por lo que la notificación con nuestras peticiones les llegará en breve. Hasta que no tengamos confirmación firmada y por escrito de que se van a incorporar los cambios, no dejaremos de ir a parar las obras", explicaba el representante de los vecinos de La Torrecilla. Consultado al respecto de la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Padilla se mostraba seguro: "si no podemos estar dentro de la obra estaremos en las carreteras de acceso, que son públicas, y no los dejaremos entrar. No vamos a parar hasta que nos escuchen, nos estamos jugando la vida".

Sombrillas y silletas hacían más amena la protesta. / Daniel Navarro

No obstante, los vecinos se muestran abiertos a negociar. "Hemos realizado una petición de máximos, pero estaríamos abiertos a soluciones que no requieran construir un viaducto. Sólo queremos pasos más grandes de agua, que no se taponen cuando salga la rambla, y eliminar un paso que se ha diseñado en un sitio en que nunca lo ha habido, sin tránsito y que únicamente servirá para obstaculizar aún más el agua", concluía el presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla.

Apoyo municipal

Al respecto de las reivindicaciones de los vecinos se pronunciaba, poco después del tercer acto de protesta, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que mostraba su apoyo a los habitantes de estas dos diputaciones lorquinas. "Estamos con los vecinos, como no podía ser de otra forma. Con los vecinos de Campillo y Torrecilla, porque lo que reclaman es necesario. Ellos mejor que nadie conocen esa zona y saben las repercusiones que se producen cada vez que llueve, cada vez que se produce una avenida".

En este sentido, Gil Jódar recordaba que desde el Ayuntamiento se habría notificado en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Segura la complejidad de la zona, catalogada como Zona de Flujo Preferente, pero donde se pretende obstaculizar el paso de agua en gran medida. "Hasta el momento, no han mostrado sensibilidad por la reivindicación, que no es únicamente de los vecinos de Campillo y Torrecilla, sino de Lorca", reseñaba el regidor, que se mostraba tajante: "es el momento de tomar las decisiones oportunas y evitar tragedias futuras".