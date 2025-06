Los vecinos de La Torrecilla, en Lorca, vuelven a las obras del AVE

"Si quiero vallar mi parcela, no puedo construir cimientos, pero a cien metros sí se puede levantar un muro de 5 metros. No lo entiendo". Así lo expresaba una vecina de la pedanía lorquina de La Torrecilla, que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que este miércoles volvía a acudir junto a medio centenar de habitantes de la zona al punto en que las obras del AVE se cruzan con el cauce de la rambla que da nombre a esta diputación.

Y es que, precisamente en ese punto, los vecinos creen que los pasos de agua instalados en el transcurso de las obras son "totalmente insuficientes", por lo que no cejarán en su empeño de paralizar las obras hasta que ADIF escuche sus reclamaciones. De hecho, la presencia de estos vecinos que por segundo día consecutivo se presentaban en la zona, hacía desistir a los operarios, que poco antes ejecutaban movimientos de tierra en la zona, destinados a crear tanto un talud sobre el que instalar en el futuro las vías del Corredor Mediterráneo, como un paso elevado que permita cruzar con seguridad por el lugar. Es decir, un paso para el tren, otro para los vehículos, y otro para los viandantes, pero ninguno para el agua.

Reunión vecinal en pleno cauce. / Daniel Navarro

Ante esta situación, que los vecinos señalan que "se alargará hasta que nos hagan caso", los presidentes de las asociaciones de vecinos de La Torrecilla y Campillo, Cayetano Padilla y Joaquín Giner respectivamente, proponían una votación a mano alzada, en la que se decidía solicitar la supresión del paso elevado, que además nunca ha existido en la zona, a cambio de la instalación de un viaducto de dimensiones similares al que presenta la A7 a la altura de la citada rambla –de unos 150 metros–. Para ello, se dirigirá un escrito a la entidad estatal que, aunque no será el primero, se espera que sumado a las acciones de presión vecinal sí sea el último.

De hecho, desde que se diera a conocer el proyecto en un primer momento, desde las dos asociaciones, en conjunción con la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca se han remitido diversas cartas "a todas las administraciones competentes", sin llegar a obtener respuesta alguna.

Hacia la Confederación

No obstante, la responsabilidad no es únicamente de ADIF. Según los vecinos, toda la zona está calificada como 'Zona de Flujo Preferente', lo que limita en gran medida las construcciones y actividades económicas que se pueden llevar a cabo, por lo que no se entiende que el organismo de cuenca haya autorizado la construcción del terraplén justo en la desembocadura de la rambla, donde ya en 2012 el agua que discurría por La Torrecilla 'arramblaba' con unos trescientos metros de la antigua vía férrea. "Se trata del cauce más peligroso de Lorca, solo por detrás del Guadalentín. No entendemos cómo se ha autorizado un muro de 5 metros y un paso del doble de altura justo aquí", aportaba el presidente de los vecinos de Campillo.

Pasos de agua instalados en la zona. / Daniel Navarro

Un posible error de nomenclatura

Durante la reunión, que se alargaba toda la mañana para asegurar que los trabajos no se retomaban, se hacía un repaso por la historia del Corredor Mediterráneo a su paso por las pedanías del campo lorquino. Así, tanto Giner como Padilla explicaban que una vez se hizo público el proyecto, figuraba un viaducto en La Torrecilla, por lo que los vecinos creían que no habría problemas en el futuro. No obstante, con el inicio de las obras no se llevaba a cabo, por lo que revisando la documentación se constataba que se había denominado como 'viaducto de La Torrecilla' a una infraestructura que se ejecuta a varios cientos de metros del punto de desembocadura de la rambla. "A nadie le cabe en la cabeza que aquí no se construya un paso para el agua mayor. Cuando haya una desgracia y nos ahoguemos en nuestras casas, entonces se verá el error", sentenciaba Padilla.