Los drones vuelven a Lorca para ayudar con el control de plagas

Las fumigaciones contra plagas se intensificarán en los próximos días para controlar, sobre todo, las poblaciones de insectos del cauce del Guadalentín. No obstante, también se actuará "todo el término municipal" contra cucarachas, roedores, mosquitos, garrapatas y otras especies de interés sanitario. "Estamos actuando de manera constante y planificada en toda la ciudad y sus pedanías, no sólo en temporada alta. La salud pública no puede ser una preocupación estacional. El compromiso de este departamento es lograr espacios públicos seguros, limpios y libres de riesgos para la salud", afirmaba la edil responsable la Concejalía de Salubridad Pública, Carmen Menduiña.

En las labores se utilizarán herramientas de todo tipo. / L.O.

Para ello, se utilizarán herramientas de todo tipo, destacando varios drones de última generación que, además del río –donde aún persisten acumulaciones de agua provocadas por las últimas lluvias– llegarán a más de 6.000 puntos del alcantarillado urbano, arquetas de semáforos y alumbrado, imbornales, edificios municipales, zonas verdes y solares.

Conciencia ciudadana

A estas acciones se suma la campaña que comenzó a principios de mes para concienciar a la población sobre los riesgos de la picadura de garrapata y la enfermedad de Lyme. Con este motivo, la Concejalía de Salubridad imprimió y distribuyó folletos informativos, mientras la pasarela Alcalde Miguel Navarro se teñía de verde en el Día Mundial contra esta enfermedad. En este sentido, Menduiña García terminaba haciendo un llamamiento a la ciudadanía, recordando la importancia de evitar el vertido de residuos fuera de los contenedores, mantener los solares privados en condiciones adecuadas y realizar tratamientos en las zonas comunes de los edificios.