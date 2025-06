La aprobación de los Presupuestos de Totana se someterá a una cuestión de confianza

El alcalde de Totana, Juan Pagán, anunció este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario este jueves 5 de junio, a las 19.00 horas, en el que se debatirá su propuesta sobre una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2025.

Es la primera vez en la historia de la reciente democracia que un gobierno en minoría en Totana vincula la aprobación del presupuesto anual a una cuestión de confianza, después de que el pasado jueves, en la sesión ordinaria, todos los grupos de la oposición (Ganar Totana-IU, PSOE y VOX), a excepción del edil no adscrito, votaran en contra de la propuesta de las cuentas municipales, sumando 8 de los 21 que conforman el órgano plenario, según afirman fuentes municipales.

El presupuesto consolidado ascendía a 37.191.659,28 euros en el estado de ingresos y de 37.186.659,28 euros en el de gastos. En consecuencia, el presupuesto cuenta con un superávit de 5.000 euros.

La propuesta incluía aprobar las bases de ejecución del presupuesto para 2025, así como la plantilla de personal para el mismo ejercicio 2025, y declarar la no disponibilidad de los créditos en las partidas relacionadas anteriormente hasta la aprobación de norma legal habilitante para 2025, tal y como se indica en el informe del Ministerio de Hacienda.

La creación de la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos de la corporación municipal, tal y como explica el Consistorio de Totana en el comunicado que ha emitido, permite dotar a los Ayuntamientos de un instrumento que les permita superar las situaciones de rigidez o de bloqueo en el proceso de toma de decisiones con trascendencia en el desarrollo del gobierno municipal.

Así, ante la perspectiva de no obtener la mayoría suficiente –como ocurrió en la sesión ordinaria del pasado jueves-, el alcalde puede plantear una moción de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal.

En este caso, no aprobado un proyecto de presupuesto, el primer edil puede someterse, seguidamente, a una moción de confianza vinculada a la aprobación de aquel. La confianza se entenderá otorgada si en el plazo de un mes desde la votación de rechazo no se presenta una moción de censura con candidato alternativo o, presentada, no prospera.

Por tanto, la cuestión de confianza es un mecanismo que asegura la aprobación de los presupuestos con una única excepción, la posibilidad de que prospere la moción de censura subsiguiente.

Una vez tumbadas las cuentas, los partidos de la oposición disponen de un mes para cerrar un acuerdo y encontrar un candidato o candidata alternativa a la Alcaldía. Pasados los 30 días, si no hay una alternativa o relevo, el gobierno actual habría conseguido aprobar las cuentas automáticamente, según recoge la ley.

Además, en la normativa recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en el artículo,197, bis indica que «solo se pueden plantear dos cuestiones de confianza por mandato y nunca el último año de mandato de cada corporación», según aclaran desde el Ayuntamiento.