Vecinos de Lorca se movilizan para alejar un salón de juego de dos institutos

Poco más de 50 metros, esa es la distancia que separa la entrada principal del instituto José Ibáñez Martín del acceso a uno de los locales de apuestas más grandes de Lorca. Esta situación, que provoca que centenares de jóvenes de todas las edades deban pasar día tras día junto al salón, ya ha hartado a padres, profesores y vecinos, que se encuentran inmersos en una campaña de recogida de firmas que respalde su solicitud de traslado del negocio a las administraciones local y regional.

"No estamos en contra de ningún tipo de actividad, pero creemos que no es el lugar más adecuado para que se ubique, sobre todo por la gran cantidad de jóvenes que circulan por esta zona", explica a esta Redacción una de las impulsoras de la iniciativa, que reside en las inmediaciones del local y prefiere mantener el anonimato.

Vista general de la calle Jerónimo Santa Fe, donde se ubican la casa de apuestas y uno de los institutos. / Daniel Navarro

Según relata esta vecina, los problemas no han hecho más que aumentar desde que se instalara el salón en 2003, hace más de 20 años. "Es rara la madrugada que no viene la policía a parar alguna pelea. Además, el olor a droga y a alcohol se cuela en las casas y el ruido no nos deja descansar", aporta otra de las mujeres que han puesto en marcha el proceso. En este sentido, cabe recordar que hace meses una de estas reyertas daba el salto a la prensa gracias a los propios vecinos de la zona, que registraban a media docena de personas en plena acción, y no era la primera.

Todo ello, bajo un edificio residencial y en la misma zona donde, además de encontrarse el citado instituto, también se ubica el IES 'Francisco Ros Giner'. A este respecto, cabe recordar que esta no es la primera vez que los residentes de los edificios cercanos se movilizan, aunque en otras ocasiones se sospecha que, debido a presiones, las iniciativas no fructificaron. Por eso, esta vez se ha buscado el apoyo de las dos comunidades educativas cercanas, que también se encuentran recogiendo firmas en los propios centros. "No podemos descansar, no podemos vivir tranquilos. Ya está bien", señala la primera de las vecinas, que termina apostillando: "hay buenos sitios fuera de la ciudad y que no perjudican a nadie, que se los lleven allí".

Iniciativa regional

Además de la recogida de firmas, fuentes del IES Ibáñez Martín indicaban a este diario que el centro se encontraría en disposición de seguir los pasos del CEIP Los Álamos, el IES el Carmen, el Conservatorio de Música de Murcia y la FAPA, que desde hace años luchan para poner solución a una situación casi idéntica. Una lucha que cristalizaba a finales de 2024 con la creación de la campaña 'Apuestas No. Con la educación no se juega'.

De hecho, este asunto llegará a la Asamblea Regional de la mano de Podemos e Izquierda Unida, formación política que el pasado viernes hacía pública una iniciativa destinada a cambiar la Ley del Juego con el objetivo de alejar de forma definitiva los salones de apuestas de los centros educativos. "Cuando un joven sale del colegio o del instituto y, nada más cruzar la calle, lo primero con lo que se encuentra es con una casa de apuestas, algo está fallando en la ley" señalaba Víctor Egío, diputado de la coalición, que también recordaba: "la tasa de casas de apuestas en la Región de Murcia es tres veces superior a la media estatal y que la ludopatía está disparada entre nuestros jóvenes".