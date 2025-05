El nuevo mercado de abastos de Lorca será inaugurado este lunes

El nuevo mercado de abastos del barrio de San Cristóbal será inaugurado oficialmente este lunes a las 20:30. Así lo indica a LA OPINIÓN la edil de Desarrollo Local, Rosa Medina, quien ya adelantó hace unos días a este diario la proximidad de la fecha de apertura del nuevo edificio, que gracias a una subvención procedente de la Unión Europea de más de 300.000 euros sustituirá a la estructura cercana, levantada en los años 70. A este respecto, cabe recordar que la intención del Ayuntamiento es demoler el viejo edificio, ya vacío, y crear un bulevar peatonal que conecte la plaza del Stmo. Cristo de la Sangre –donde se levanta el nuevo mercado– y la iglesia parroquial de San Cristóbal.

Antigua plaza de la hortaliza que será demolida para crear un bulevar hasta San Cristóbal. / Daniel Navarro

En este caso, los técnicos municipales se afanan en terminar el proyecto, de manera que se puedan iniciar los trabajos lo antes posible. En total, se estima que será necesaria una inversión superior a los 140.000 euros para ejecutar las obras, que darán como resultado un espacio muy similar al atrio de la mencionada iglesia. No obstante, no se contempla la presencia de árboles de gran porte, que sí figuran en el espacio frente a la entrada del templo, de manera que las celebraciones de Semana Santa que discurren por la zona –en las que el Paso Encarnado es el gran protagonista, habiendo tomado parte en las labores de diseño del nuevo espacio– no se vean obstaculizadas de ninguna manera.

Para acometer esta cuestión, será el propio Consistorio el que aporte los fondos sin necesidad de recurrir a los presupuestos de 2025 gracias a la existencia de una partida reservada a tal efecto que no llegó a ejecutarse en su momento.