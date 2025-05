El investigador y colaborador de los últimos tres papas, Edgardo Carossella, peregrina a Caravaca

El investigador e integrante del consejo Científico de la Fundación Pontificia Gravisimun Educationis, Edgardo Carossella, estrecho colaborador del papa Benedicto XVI, el papa Francisco y el actual papa León IV peregrinaba a Caravaca.

Tras acudir a la misa del peregrino en la Basílica de la Vera Cruz, presidida por el rector Emilio Andrés Sánchez, pasó por la Torre Chacona, donde firmó en el libro de honor de cofradía.

Te agradezco señor de haberme permitido estar en esta santa Basílica, en oración para estar más cerca de ti, bendice a la cofradía, sacerdotes y todos aquellos que vienen a peregrinar Edgardo Carossella — Investigador

Colaboró con Benedicto XVI en estudios de identidad del individuo entre 2005 y 2008, después con la llegada del papa Francisco, que había sido su maestro en los estudios de Teología, que simultaneo con los de Medicina, fue reclamado para integrarse en el Consejo Científico de la Fundacion Ponticifia Gravisimun Educationis que se encuentra en el dicasterio de Educación del Vaticano. Tareas para las que pasaba una semana cada bimestre en el Vaticano. Labor que continuará haciendo con el recién elegido León XIV.

Condecorado con el grado de Commandeur de la Orden de la Legión de Honor, República de Francia

El Profesor Edgardo D. Carosella (inmunólogo francés) es graduado de la Universidad del Salvador (USAL) Médico Franco-Argentino, Profesor Extraordinario Consulto Titular en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL; Profesor Honorario de la USAL (1997) y Doctor Honoris Causa por la Casa de Estudios (2006), era sido condecorado el 1° de enero de 2024 por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, con el grado de Commandeur, el más alto de la Orden de la Legión de Honor, creada por Napoleón, es la más alta condecoración de la República Francesa.

Nació en Buenos Aires, Argentina, director de investigaciones de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia y Profesor Asociado Jefe del Servicio de Investigaciones Hematoinmunológicas del Hospital Saint-Louis de Paris, desde 1995. Fundador y Vicepresidente de la Fundación Jean Dausset-CEPH (Centro de Estudio del Polimorfismo Humano), desde 1997. Trabajó en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en la Academia Nacional de Medicina. Recibió numerosas distinciones: Profesor Honorario de la Universidad del Salvador, Buenos Aires (Argentina), 1997; Anfitrión oficial de la Autoridad Regulatoria Nuclear (Argentina), 1999; Elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia, 1999; Miembro electo de la Academia Europea de Ciencias, Bruselas (Bélgica), 2002; Científico Internacional del Año, Centro Biográfico Internacional , Cambridge (Reino Unido), 2003; Doctor Honoris Causa por la Universidad del Salvador (Argentina), 2006; Elegido miembro extranjero de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Murcia , Instituto de España, 2014; Elegido miembro extranjero de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla , Instituto de España , 2015; Elegido miembro extranjero de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Instituto de España , 2016; Premio Juan M. Fernández: Exploración de la inmunidad mediada por células en pacientes de lepra (Federación del Patronato del Enfermo de Lepra de la República Argentina), Buenos Aires (Argentina), 1977; Premio del Grupo Europeo para Trasplantes de Sangre y Médula : RT-PCR in situ: expresión del gen cd34 en células individuales , Davos (Suiza), 1995; Premio Europeo de la Fundación Balear de Trasplantes: Papel funcional de la molécula pecam-1/cd31 expresada en progenitores sanguíneos humanos , Islas Baleares (España), 1995; Premio de la Sociedad Internacional de Hematología Experimental : Evidencia de la presencia de formas de ARNm HLA-G empalmadas alternativamente en células mononucleares humanas de sangre periférica y sangre de cordón umbilical , Düsseldorf (Alemania), 1995; Ganador de la Academia de Ciencias: CEA Gran Premio de la Academia de Ciencias, Instituto de Francia , París (Francia) , 1996; Premio al Mérito del 13º Congreso Internacional de Histocompatibilidad e Inmunogenética, Seattle Washington (Estados Unidos), 2002; Medalla Blaise Pascal de Medicina , Academia Europea de Ciencias , Medalla Blaise Pascal de Ciencia y Tecnología , Bolonia (Italia), 2009 y Trofeo APinnov AP-HP a la patente más prometedora: Uso del marcado CD8 ILT2 y dosificación de HLA-G en plasma para predecir el riesgo progresivo de tumores de vejiga , París (Francia) , 2017. Condecoraciones: Comandante de la Legión de Honor (2023), Oficial (2016); Comendador de la Orden Nacional del Mérito (2010) Comandante de las Palmas Académicas (2014). Fue nominado en 2006 y 2007 para el "Premio Nobel de Medicina y Fisiología". Integra diferentes comités científicos y tiene 22 descubrimientos patentados y 253 publicaciones.

Edgardo Carosella inició su carrera científica en 1972 en el Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina. Después se instaló en Francia en 1976, invitado por el célebre científico francés Jean Bernard. Allí se incorporó al equipo del Profesor Jean Dausset -Premio Nobel de Medicina en 1980- para estudiar el papel de la molécula HLA en la inmunidad celular y el trasplante alogénico. Durante años, junto a su equipo disecaron a la lupa las capacidades protectoras de las moléculas HLA-A, B, C y D. Continuando con el servicio del Profesor Jean Dausset, se crea el Servicio de Investigaciones en Hemato-Inmunología (SRHI), dirigido por el Doctor Edgardo D. Carosella descubrieron por primera vez, en 1992, la molécula HLA-G y su papel esencial en la tolerancia feto-materna pero también en el rechazo de injertos y en la progresión de las células cancerosas. Es el principal punto de control de la respuesta inmune antitumoral.

A través de su trabajo sobre la molécula HLA-G que Edgardo D.Carosella hizo un descubrimiento que cambió por completo la comprensión de la tolerancia feto-materna. Por primera vez es posible responder de manera decisiva a la pregunta de por qué una madre no rechaza a su feto semialogénico (ya que porta antígenos paternos). Realizó la primera demostración ex vivo del papel protector de la molécula HLA-G, presente en la superficie de las células citotrofoblastos, frente a la lisis ejercida por las células NK que infiltran la decidual uterina, tanto en condiciones semialogénicas (citotrofoblasto como células NK). de la misma madre) como alogénicos (células NK uterinas y citotrofoblastos de diferentes madres). El bloqueo de esta proteína mediante anticuerpos anti-HLA-G específicos desencadena una citotoxicidad significativa hacia estas células fetales. De este modo, el feto queda protegido de reacciones de rechazo mediadas por células T maternas y linfocitos NK. Además, demostró que la molécula HLA-G es un inhibidor de las células inmunocompetentes: NK, T, células presentadoras de antígenos (APC) y células B productoras de Ab. Describió tres consecuencias clínicas principales de la expresión de esta proteína: a) en el contexto del embarazo, el HLA-G es el requisito previo para la implantación embrionaria; b) en el trasplante de órganos, induce ausencia de rechazo; c) en el contexto tumoral, su expresión tiene un impacto funcional negativo sobre la respuesta antitumoral.