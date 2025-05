El Ayuntamiento de Fortuna lleva tres meses sin teléfono, indican vecinos afectados y confirma el propio Consistorio. En el pueblo se rumorea que «lo cortaron por falta de pago», mientras que desde el equipo de Gobierno local manifiestan que se trata de un problema con la compañía Telefónica.

El caso es que la incidencia afecta bastante a los habitantes de este municipio de la Comarca Oriental, de algo más de 11.000 vecinos, que no pueden contactar telefónicamente con la Casa Consistorial. Quienes tienen los conocimientos técnicos necesarios, lo hacen online (mandado un correo electrónico) o se desplazan a pie a las propias instalaciones a realizar las gestiones que precisan; quienes no pueden, o no saben, se ven incomunicados. Algunos califican de «desastre» la situación.

El Consistorio indica que se trata de una incidencia técnica con Telefónica y ya busca otra compañía



Uno de los técnicos del Ayuntamiento explicó a La Opinión que «hemos sufrido un cierre, por parte de Telefónica, de la central de cobre, la tecnología que se usaba en el municipio para las comunicaciones». De ahí el corte.

Ahora «se han pasado a fibra y han cerrado la central», lo cual afecta «al 40% de los servicios del Ayuntamiento», detalla este profesional, que insiste en que el otro 60% sigue operativo y que la gente se comunica por correo electrónico con la institución.

"No actúan"

Según el citado técnico, «hemos agotado todas las vías de comunicación con Telefónica» a fin de «poder subsanar esa situación», la cual supone «una afección general», insiste. Fuentes municipales afirman que han recibido «quejas de los vecinos para que hagamos presión a Telefónica», desde donde «nos cogen las incidencias, pero no actúan».

El caso es que la compañía ya anunció el cierre de la totalidad de sus centrales de cobre hace dos años, lo cual ya comunicó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que avala la decisión, como admiten fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento reiteran que «es un problema interno de ellos», de Telefónica, y aseguran que ya han contactado «con otra compañía» para que lleve a cabo «la instalación de la línea», algo que esperan ocurra en breve.

Mientras, profesionales y residentes que necesitan contactar con el Consistorio explican que «llamas al número y te sale un pabellón de deportes», y van más allá al asegurar que hay empleados públicos que se ven obligados a moverse de su sitio y trasladarse a otra planta del edificio cuando han de hacer una llamada imprescindible. Y, a la vez, siguen sin poder recibir llamadas.