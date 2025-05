"Me he propuesto saldar la deuda con nuestros antepasados mineros"

¿Qué proyectos e iniciativas pueden contribuir a hacer del municipio una referencia y ejemplo de progreso en el litoral regional?

Desde el inicio de esta legislatura, mi objetivo, y el del equipo de Gobierno, ha sido transformar Mazarrón en un municipio moderno, funcional y con servicios de calidad. En esta línea, hemos puesto en marcha numerosos proyectos entre los que destaca la futura creación del Centro de Interpretación del Medio Natural en Bolnuevo, concebido como un espacio clave para la educación ambiental y la promoción del turismo sostenible. En infraestructuras básicas, estamos ejecutando un ambicioso plan de abastecimiento y alcantarillado. Asimismo, estamos rehabilitando los puestos del Mercado de Abastos de Puerto de Mazarrón, dinamizando la economía local y apoyando al pequeño comercio. Un proyecto que personalmente he liderado desde mi etapa como concejal es Mazarrón Urbano, que persigue la modernización integral de avenidas, calles y plazas. Muchas de estas actuaciones están financiadas por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

¿Qué importancia tiene la recuperación de la memoria minera como una de las señas de identidad de Mazarrón?

La historia minera de Mazarrón es un pilar fundamental de nuestra identidad colectiva, y durante muchos años ha estado olvidada. Durante mi legislatura me he propuesto saldar esa deuda con nuestros antepasados, recuperando su memoria con el respeto y la dignidad que merecen. Queremos que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos, comprendan el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que trabajaron duramente en las minas y valoren su contribución al desarrollo económico y social del municipio. Estoy convencido de que poner en valor nuestro pasado no solo fortalece nuestra identidad como pueblo, sino que también nos posiciona culturalmente, creando nuevas oportunidades desde la memoria.

Y en cuanto a los restos fenicios hallados en las últimas décadas, ¿confía en que Mazarrón pueda poner en valor como merece su rico patrimonio histórico y cultural?

Llevamos muchos años reclamando lo que es justo: que los pecios fenicios de Mazarrón regresen al lugar del que fueron extraídos. No estamos pidiendo ningún privilegio, simplemente que se reconozca nuestro derecho a preservar y exhibir un patrimonio que nos pertenece. El objetivo es construir un museo específico para albergar los barcos, pero no vamos a gastar ni un euro de dinero público sin la confirmación oficial de que los pecios vendrán a Mazarrón. No tendría ningún sentido levantar un museo vacío. Lo que sí tenemos muy claro es que lucharemos hasta el final para que los mazarroneros puedan disfrutar de este valiosísimo legado en su propia tierra, generando además un nuevo motor turístico y cultural para la zona.

Los daños causados tras las últimas lluvias ponen de manifiesto "la urgencia de reforzar las infraestructuras hídricas".

Seguimos reclamando inversiones urgentes para reforzar nuestras infraestructuras hídricas, porque Mazarrón no puede seguir siendo el punto de vertido natural de aguas pluviales de los municipios colindantes. Esta situación sobrecarga nuestras redes de drenaje y provoca daños significativos en cada episodio de lluvias intensas. Es necesario un plan coordinado, con financiación adecuada, que nos permita afrontar este desafío con garantías.

El Campeonato de España de Motos de Agua o la Copa de Fútbol Playa hacen de Mazarrón uno de los epicentros del deporte al aire libre, sobre todo el relacionado con el medio acuático. ¿Se ha convertido en uno de sus principales atractivos turísticos?

Traer eventos deportivos de primer nivel no solo nos sitúa en el mapa nacional, sino que genera un impacto económico directo en el comercio, la hostelería y el turismo. Además, estos eventos atraen a familias enteras, lo que favorece la desestacionalización y permite que Mazarrón esté presente en el calendario deportivo durante todo el año. Este tipo de turismo activo nos ayuda a diversificar la oferta y proyectar una imagen dinámica y moderna del municipio.

¿Cómo se está trabajando desde el Ayuntamiento para desestacionalizar el turismo y promover la conservación de su patrimonio natural?

Uno de nuestros grandes retos es que Mazarrón no dependa únicamente del turismo de sol y playa. Por eso estamos apostando fuerte por la naturaleza, el senderismo y el ecoturismo, impulsando rutas certificadas como Senderos Azules, que combinan el valor paisajístico con la educación ambiental. Desde el Ayuntamiento trabajamos en la señalización, mantenimiento y promoción de estos caminos. También estamos desarrollando actividades temáticas en temporada baja, como jornadas interpretativas y rutas guiadas, que atraen a un perfil de turista diferente, más consciente y comprometido con la conservación del entorno.

¿Qué necesita Mazarrón para seguir siendo una potencia turística a nivel, no solo regional, sino también nacional?

Mazarrón necesita seguir apostando por un turismo de calidad, sostenible y diversificado. Desde el inicio de mi mandato he trabajado para atraer inversiones que generen valor, apoyar la cultura como eje vertebrador y consolidar eventos de referencia como Mares de Papel, que cada año atrae a miles de personas con una programación cuidada y de primer nivel. Nuestro potencial es enorme, pero necesitamos más infraestructuras, mejor conectividad y una promoción más potente de nuestra marca turística. También estamos centrando esfuerzos en la formación del personal del sector y en el embellecimiento del municipio, porque queremos que quien visite Mazarrón repita, y que quien viva aquí sienta orgullo de su tierra.