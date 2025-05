La casa consistorial de Lorca vuelve a quedarse sin bandera LGTBI este 17 de mayo

El balcón de la casa consistorial de Lorca se quedará este año sin lucir la bandera arcoíris el próximo 17 de mayo, Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Así lo han informado este miércoles fuentes de la Asociación Lorcaíris, que lamentaban el rechazo del equipo de Gobierno ante la petición realizada por la entidad con el objetivo de simbolizar el apoyo de la administración local a los derechos humanos y a las personas LGTBIQ+ del municipio al considerar el balcón como un "espacio neutral".

Enrique Olcina, presidente de Lorcaíris, daba voz a los componentes de la asociación, respondiendo que "esa neutralidad no puede traducirse en indiferencia", recordando asimismo que la legislación europea, española y autonómica, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, respaldan este tipo de actos de visibilización, considerándolos coherentes con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. "No se trata de un símbolo ideológico, sino de un símbolo de respeto, igualdad y convivencia", apostillaba el líder de la entidad. Independientemente del rechazo a la colocación de la bandera, el Ayuntamiento sí habría ofrecido iluminar la pasarela Miguel Navarro con los colores de la citada enseña.

Por su parte, la asociación ha programado para este sábado un acto en su sede —atacada hace meses— donde se procederá a la lectura de un manifiesto y la visualización conjunta de la final de Eurovisión. "Pedimos al Ayuntamiento reconsiderar su postura y dar un paso firme contra la discriminación", terminaba Olcina Juliá.