"Llevo muchos años comprometido contra la falta de seguridad en Alguazas"

Recientemente, han impulsado la creación un espacio de ‘coworking’ gratuito destinado a autónomos, emprendedores y pymes. ¿Qué otras iniciativas llevan a cabo en pro del desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio?

Siempre he defendido que el crecimiento de una localidad gira alrededor de la industria y el empleo. Hemos creado un Espacio del Emprendedor para fomentar la creación de nuevas empresas, principalmente pequeños emprendedores, pero también destacamos otras medidas como la exención de las tasas de aperturas o la bonificación del 50% del ICIO a nuevas empresas. Además, hemos aprobado una modificación puntual estructural de las Normas Subsidiarias para reclasificar cerca de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el entorno a la Autovía Arco Nororeste. Esta infraestructura es un motor de atracción empresarial y no sólo hemos logrado la conexión de Alguazas con esta autovía, sino que estamos desarrollando el suelo en su entorno para atraer empresas.

La demanda de cultura por parte de la ciudadanía alguaceña ha quedado reflejada en los datos de asistencia de 2024 al Cine-Teatro del municipio. ¿Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de la localidad?

El Cine-Teatro de Alguazas se ha convertido en el principal atractivo turístico de la localidad sin lugar a dudas. Cada sábado recibimos a cientos de visitantes de toda la Región de Murcia para disfrutar de la cultura y, a la vez, es nuestra hostelería y turismo local quien más se beneficia de esta programación. Fue una apuesta fuerte por nuestro gobierno municipal en diciembre de 2023 rearmar el Teatro y abrirlo cada fin de semana con cartelera de películas de cine y todo tipo de espectáculos culturales, pero ha merecido la pena y disfrutamos con una extensa programación que cada sábado cuelga el cartel de entradas agotadas.

¿Qué otros reclamos puede ofrecer Alguazas?

La Torre Vieja es una visita obligatoria para cualquier vecino de la Región de Murcia. Es una fortaleza de defensa medieval con una historia impresionante; una edificación que abre los fines de semana y cuenta con un museo etnológico y exposiciones culturales. En su planta más alta hay un precioso mirador desde el que puede verse toda la comarca de la Vega Media.

La renovación urbana es uno de los objetivos marcados por Alguazas a corto y medio plazo. ¿Cuáles son las principales necesidades del municipio en este sentido?

Siempre he reclamado que Alguazas necesita inversiones para no quedarse atrás, y en dos años hemos traído inversiones como la rehabilitación del Campo de Fútbol, el asfaltado de más de 50.000 metros cuadrados de viales, renovación de la urbanización del Polígono Industrial El Cortijo, nuevo vial en el entorno del Pabellón de Deportes, vallado perimetral y pistas deportivas en los dos colegios públicos, renovación de aceras, construcción de la Plaza de los Escritores Locales, creación de un Espacio del Emprendedor, renovación del Parque La Pinada, además de otras inversiones como la Autovía Arco Nororeste, la reparación de la RM-531 o la limpieza y reforestación del Río Segura. Otras inversiones que estamos ejecutando actualmente como la renovación de las pistas municipales de petanca, un cuartel de Policía Local, un Centro Local de Empleo y Formación o la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Gregorio Marañón y Escuelas. Todas estas inversiones, en tan sólo dos años, suman más de veinte millones de euros.

Creo que los jóvenes de Alguazas hoy pueden presumir de tener mejores oportunidades

Además, hemos iniciado la elaboración de una Agenda Urbana para planificar la Alguazas del futuro de forma participativa con todos los vecinos y de ahí sacaremos las actuaciones a realizar la próxima década para la transformación urbana del municipio. Hemos concurrido a proyectos europeos del ciclo integral del agua, soluciones contra las inundaciones en calle Zurbarán o el Plan EDIL para construir un centro joven, la pista polideportiva de El Paraje, el centro social de la Huerta de la Huerta de Arriba y el Ayuntamiento de Alguazas, proyectos que sumarán nuevas inversiones por importe de 6 millones de euros. También estamos en proceso de licitación para reparar la piscina de verano y construir un nuevo Ecoparque, ambos proyectos por importe de 660.000 euros.

Jamás Alguazas había tenido tantas inversiones en tan poco tiempo, y es fruto del esfuerzo que estamos haciendo desde el consistorio haciendo una óptima gestión presupuestaria y económica de las cuentas, además de presentar proyectos a diferentes administraciones para obtener fondos europeos.

En la Región de Murcia los ayuntamientos estamos muy castigados económicamente. Primero, porque soportamos una carga importante de competencias impropias de la CARM -en el caso de Alguazas, un 15% de los recursos anuales- y, segundo, porque los fondos que recibe la CARM del Estado para financiar la inexistente Diputación Provincial -más de 300 millones de euros anuales- se los queda el Gobierno Regional y no llegan a los ayuntamientos. Hemos insistido y seguiremos insistiendo para que se entregue a los consistorios lo que nos corresponde y se apruebe una ley de financiación local.

Más de un centenar de casas okupadas tapiadas como respuesta de su corporación a uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía de Alguazas. Incluso entre los vecinos se le conoce como el ‘Bukele murciano’, por su lucha también contra el narcotráfico. ¿Cómo se abordan problemáticas tan complejas?

Llevo muchos años sensibilizado en la falta de seguridad en la localidad y reivindicando medidas eficaces para acabar con la delincuencia, y ahora que tenemos la responsabilidad de gobierno no hacemos otra cosa que cumplir. Hay un problema muy grande con okupas que, además de vivir en una casa que no es suya y tener los suministros enganchados, se dedican a molestar y perturbar la convivencia ciudadana, y con eso no podemos. De ahí que iniciamos un plan contra la okupación con el que ya hemos logrado desalojar un total de 97 viviendas en este tiempo. Es una medida valiente, porque he sido víctima de múltiples amenazas de muerte, pero necesaria. Por supuesto, muchos de estos okupas contra los que hemos actuado se dedican a la venta ilegal de droga, destacando el cierre de dos edificios completos y acabando así con un enclave que durante los últimos quince años ha causado muchos problemas e incidentes; hoy se encuentra tapiado y cerrado. En seguridad ciudadana la apuesta de nuestro gobierno está siendo firme: hemos incorporado una decena de agentes y dos subinspectores a la plantilla, una unidad canina contra las drogas, un dron, un radar móvil, medio centenar de cámaras de vigilancia… y estamos actualmente construyendo un nuevo cuartel para la Policía Local.

Pese a su juventud (33 años), lleva inmerso más de una década en política. ¿Qué cree que puede aportar a un ámbito tan denostado socialmente?

Principalmente que los jóvenes vuelvan a ilusionarse por la política y la vean útil para transformar la sociedad. Por supuesto, mi juventud y trabajo desde bien joven hacia los jóvenes, hace que tenga un proyecto de futuro basado en oportunidades para los jóvenes que ilusiona. No sólo soy Alcalde, también concejal de Juventud; no es algo típico de ver, pero es lo que marca la diferencia en Alguazas. Creo que los jóvenes de Alguazas hoy pueden presumir de tener mejores oportunidades.

Le gustaría que tras su mandato fuese recordado como un alcalde…

Me basta con que se me recuerde como un alcalde honrado que hizo lo mejor para Alguazas y logró una verdadera transformación del municipio. Soy un privilegiado de vivir en Alguazas, y este sentimiento de orgullo es el que quiero transmitir a cada vecino.