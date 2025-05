Más de una veintena de proyectos solicitan ayudas para realizar estudios arqueológicos en Lorca

La primera línea de ayudas para la ejecución de estudios geotécnicos y arqueológicos en el Casco Histórico de Lorca ha sido todo un éxito. Así lo trasladaban este jueves la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, y el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), Juan Jódar; todos ellos representantes de las administraciones y entidades involucradas en el proyecto.

En total, en las dependencias municipales se han registrado un total de 21 solicitudes para la obtención de fondos, que suman un gasto subvencionable cercano a los 700.000 euros. Ahora, una vez cerrado el periodo de recepción de solicitudes, será la Comisión calificadora la que decida los proyectos que obtendrán financiación, atendiendo a su ubicación, el aporte de licencia y ‘Proyecto de Edificación’ y al orden de presentación como criterios principales.

Hernández, Rollán y Jódar, este jueves. / L.O.

Procedentes de una partida regional de 200.000 euros, para estas ayudas se destinarán 150.000, puesto que el resto será para crear una nueva cartografía del casco antiguo. Consultados al respecto de la posibilidad de convocar nuevas líneas de subvenciones de este tipo, la concejala lorquina se mostraba confiada en tal posibilidad, mientras que Javier Rollán, director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, era más cauto: "vamos a ser prudentes, este es el primer ciclo, vamos a echarlo a rodar, y en el futuro estudiaremos la posibilidad de más convocatorias", señalaba.

Compromiso político

Por su parte, el presidente de Ceclor, Juan Jódar, aprovechaba la presencia de los medios para hacer un llamamiento al compromiso, solicitando a los representantes políticos de la Región la aprobación de los presupuestos de este año 2025. "En ellos figuran partidas para ayudar a la reconstrucción del Casco Histórico, pero si no se aprueban no se pueden ejecutar. No es posible que estemos a mediados de mayo y todavía las partidas presupuestarias que se negociaron para el bien de la Comarca y de toda la región sigan paradas", indicaban Jódar Bardón.