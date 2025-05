26 familias de Lorca siguen esperando las ayudas por los terremotos, casi 14 años después

"No queremos seguir con esto. Es una pesadilla. No queremos nada más que acabar con esto, que se dé lo que se prometió sobre todo cuando el dinero está en la Comunidad Autónoma". Así lo expresaba Antonio Ibáñez, uno de los afectados por los terremotos de mayo de 2011 que, tras afrontar todo el proceso de reconstrucción después de la tragedia, aún no ha recibido la parte estatal de las ayudas concedidas. Y ya son 14 años esperando.

En su situación se encuentran otras 25 familias, a las que la Administración adeuda 236.000 euros. "Somos muy poquitos, y como somos muy poquitos ya no importamos", lamentaba Ibáñez, en alusión a los más de 150 expedientes resueltos desde que, en noviembre de 2023, las familias amenazaran con encerrarse en el Ayuntamiento, lo que conseguía poner en marcha la maquinaria administrativa. Una maquinaria que llegaba a movilizar al Consejo de Ministros.

Concretamente, era el pleno ministerial el que anunciaba, en octubre de 2024, la transferencia de una ayuda de medio millón de euros a la Comunidad Autónoma para sufragar todas las ayudas pendientes y para cubrir los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas de los afectados. "Lo que queremos ya es pasar página. El dinero está en la Comunidad, que lo dediquen a lo que lo tienen que dedicar, que es abonar esos expedientes que están aprobados y ya está. No queremos seguir con esto", reiteraba el portavoz de los afectados.

En sintonía con estas declaraciones se posicionaba el edil de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, quien reclamaba responsabilidades tanto al Gobierno local como regional, y anunciaba que, de no resolverse en los próximos días, volverá a instar en el Pleno del Ayuntamiento a su resolución, "y a señalar a los responsables de esta inoperancia". "Todo esto me parece lamentable y bochornoso", sentenciaba el edil, que acusaba al resto de representantes políticos de aprovecharse "de la buena voluntad de la gente de este pueblo y, sobre todo, de la desgracia de este pueblo".

Responsabilidad del Ministerio

Fuentes de la Consejería de Fomento –entidad responsable de la gestión de las ayudas a nivel autonómico– consultadas al respecto del retraso de los pagos derivaban la responsabilidad hacia el Ministerio de Vivienda, indicando que "se habría evitado si hubiera abonado directamente las cantidades a los afectados, como han hecho otros Ministerios con anterioridad". Del mismo modo, desde la consejería señalaban que el pago directo se habría solicitado tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno autonómico "durante años". No obstante, la transferencia de los fondos a la Comunidad "complicó la tramitación e implicó más burocracia".

"Este trámite económico requiere de una serie de pasos administrativos que se están ultimando y que en las próximas semanas culminarán con el abono a las familias", ampliaban las mismas fuentes, que ponían en duda la "desafortunada casualidad" de que los fondos se transfirieran al final del ejercicio presupuestario pasado, "lo que comporta una tramitación más compleja por el cambio de ejercicio que si se hubiera producido en otro momento".