Quejas en Lorca por la falta de salas de estudio

"Saturadas y con temperaturas que hacen prácticamente imposible que los estudiantes puedan concentrarse en condiciones dignas". Así calificaba Irene Jódar, edil del Partido Socialista, la situación que atraviesan estas semanas las salas de estudio de la ciudad de Lorca, provocada por la cercanía de exámenes de todo tipo –EBAU, universitarios y oposiciones– y que se ha visto agravada por la clausura de la sala situada en el sótano del Centro Cultural Alcalde José María Campoy debido a las obras de renovación del mismo.

"Resulta incomprensible que una ciudad como Lorca, con miles de estudiantes y opositores, no disponga de suficientes espacios adaptados para facilitar el estudio en condiciones adecuadas", señalaba la concejala. En este sentido, Jódar Pérez reclamaba al Ayuntamiento la puesta en marcha de la nueva sala de estudio prevista para la calle Granero, que el pasado 7 de abril desvelara este diario.

Con capacidad para un centenar de puestos de trabajo, la sala contará con sistema de acceso independiente, convirtiéndose en la segunda de este tipo en el Casco Histórico. No obstante, a pesar de que la intención era que la sala estuviera abierta durante el mes de mayo, de momento las obras para acondicionar el espacio, que anteriormente albergaba una academia de peluquería, no han comenzado. "Hoy es 5 de mayo y no hay indicios de que se esté trabajando para cumplir con lo prometido. ¿A qué espera el Ayuntamiento?", cuestionaba la socialista.

Para mitigar la falta de plazas para los estudiantes de Lorca en tanto en cuanto no se acometen las obras, Irene Jódar proponía acondicionar los espacios disponibles en la biblioteca 'Pilar Barnés' para que puedan prestar servicio las 24 horas, así como una intervención "urgente" con el objetivo de mejorar la climatización de las ya existentes. "La juventud de Lorca merece estudiar en condiciones dignas" concluía la edil.