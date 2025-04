Salud aprueba crear tres plazas adicionales en el Rafael Méndez de Lorca

En las próximas semanas el hospital Rafael Méndez de Lorca incorporará 13 nuevos profesionales sanitarios. Así lo anunciaba este miércoles la gerente del SMS, Isabel Ayala, que confirmaba la ampliación de la cifra aportada hace semanas por el consejero de Salud, quien ya informó de la incorporación de cinco enfermeros y otros tantos auxiliares.

Finalmente, el Consejo de Administración del SMS decidía sumar una plaza de Celador, una de Trabajador Social y la jefatura del Servicio de Urología, con el objetivo de reforzar "el compromiso del Gobierno regional con la calidad asistencial del hospital de Lorca y de toda el Área III”, señalaba al respecto la gerente del SMS, Isabel Ayala.

En este sentido, Ayala destacaba que las incorporaciones "servirán tanto para mejorar la atención de los pacientes como la organización de los turnos en diferentes servicios", y que en la actualidad "se trabaja para seguir incentivando a aquellos facultativos que deciden quedarse en el hospital Rafael Méndez de Lorca, así como en los centros de Atención Primaria del resto del área".

Siguen las protestas

No obstante, estas cifras no son suficientes para los sanitarios del hospitalque, de hecho, este miércoles retomaban las manifestaciones iniciadas el pasado mes de febrero para protestar por la reubicación de parte del personal del servicio de Aislamiento Respiratorio de la planta de Medicina Interna del Rafael Méndez, consiguiendo llevar el asunto a debate en la Asamblea Regional. "No es suficiente" señalaban los manifestantes, al respecto de la ampliación anunciada por el SMS.