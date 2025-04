Lorca da inicio a la segunda fase de la campaña para reclamar infraestructuras contra inundaciones

Poco más de 60 días han pasado desde la presentación de la campaña creada por el Ayuntamiento de Lorca para reclamar la construcción de infraestructuras contra las inundaciones en el municipio, y la misma ya ha experimentado su segundo hito. Tal es el caso de la presentación del vídeo promocional que tratará de concienciar a ciudadanos de todo el país de la necesidad de defender el Valle del Guadalentín a través de la construcción de las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, así como del canal de desagüe de Biznaga.

"No vamos a parar. No vamos a cesar en nuestras reivindicaciones, que son las de toda una comarca. La seguridad de los lorquinos es lo primero", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante la presentación del spot que recibe el título de 'que llueva, que llueva', algo que no es ninguna coincidencia. En palabras del regidor, "se escogía esta canción infantil para transformarla en un grito de conciencia intergeneracional", representando "el paso del tiempo, de generación en generación y de las continuas catástrofes acontecidas".

Y es que esto no ha hecho más que empezar, puesto que la intención del equipo de Gobierno es seguir alimentando la campaña hasta que el Estado ponga en marchas las obras. "Se va a reforzar permanentemente hasta que consigamos nuestro objetivo", apostillaba Gil Jódar, que lanzaba un mensaje claro: "hay que dejar ya los falsos mensajes, las falsas esperanzas, y ser conscientes de lo que nos estamos jugando. No podemos permitirnos el lujo de que vuelvan a caer 200 o 300 litros por metro cuadrado y que nos veamos indefensos".

Precisamente esa indefensión es lo que se muestra a través de los personajes del spot, que representan tres generaciones de una familia lorquina: un abuelo, una madre y una niña. Según fuentes municipales, a través de ellos la pieza narra cómo una simple canción puede evocar recuerdos de pérdida, miedo y resiliencia. "El abuelo revive las inundaciones de 1973; la madre, las de 2012; y la niña encarna un futuro aún por escribir, que podría estar marcado por nuevas tragedias si no actuamos ya y con responsabilidad hoy" explicaba Gil Jódar. Como escenario de la pieza se escogía el CEIP Alfonso García López, uno de los colegios más afectados en 2012, "que sirve para retratar el miedo y la esperanza ante la amenaza de nuevas lluvias torrenciales", aportaba.

El Palacio de Guevara acogía la presentación. / Daniel Navarro

"No sabemos cuándo llegará la próxima tormenta, pero sabemos que llegará. Y Lorca no puede esperar más. Esa es la idea que queríamos transmitir; de ahí que sirva como llamada a la acción y resumen emocional de toda la campaña, pues transmite, de forma conjunta, la urgencia (presas ya), la memoria colectiva y el abandono (el olvido nos ahoga)", terminaba el primer edil.

Movilización vecinal

Durante el acto de presentación del spot los vecinos afectados por la inundación de 2012 tenían un papel protagonista. José María García, portavoz de la plataforma de afectados por la inundación –PAILOR– lamentaba: "estamos en el mismo punto que hace casi 13 años". En este sentido, el representante reafirmaba la intención de los vecinos de seguir convocando manifestaciones para buscar una respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. "Es la mejor manera de reclamar los mecanismos de prevención. Mientras tanto, estamos a la espera de saber la decisión definitiva del Ministerio", abundaba.