"Las fiestas son el mejor escaparate de Caravaca, es una joya patrimonial"

Caravaca se prepara para vivir su Semana Grande y desde el Consistorio se ha preparado un dispositivo, donde más de 400 personas velarán por el correcto funcionamiento del festejo. Unas Fiestas que cada año llaman la atención de miles de visitantes, atraídos por la belleza de sus desfiles de Cristianos y Moros, así como el festejo de los Caballos del Vino, declarados Bien de Interés Cultural e incluidos en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Todo para engrandecer a su patrona, la Vera Cruz.

Caravaca se prepara para vivir su semana grande. se revive la historia, pero preparar toda esa infraestructura lleva muchos meses de trabajo.

Es verdad que ya hay una experiencia, que todo está muy madurado y que año a año se va mejorando aquello que el año anterior no ha funcionado correctamente. Existe un trabajo a todos los niveles, desde la infraestructura, la limpieza, todos los servicios municipios, así como el plan de emergencia, que está muy madurado. Ya no solo durante los días de las fiestas, sino los días previos del mes de abril, donde también hay una concurrencia de gente muy importante y donde prácticamente no ha habido ninguna incidencia, pese a la cantidad que gente que hemos tenido en todos los actos previas a las Fiestas. Creo que es una cuestión muy destacable, gracias al ambiente que se crea es muy bueno, por la concienciación de la gente y los preventivos que se desarrollan.

Cerca de 400 personas velarán por el perfecto funcionamiento de las Fiestas.

Se trata de un dispositivo ejemplar, de hecho, así lo manifiesta la propia delegación del Gobierno cuando se celebra la Junta Local de Seguridad. Un operativo que contempla dispositivos de seguridad, pero también sanitarios, así como la coordinación de voluntarios, que incluyen la colaboración de muchas agrupaciones de Cruz Roja y Protección Civil de la Región de Murcia. También el trabajo de Guardia Civil y Policía Local, que están muy presentes. Son unas Fiestas con una importancia muy relevante y donde cada año acuden miles de personas. Lógicamente hay que atender incidencias, el día más complejo es el dos de mayo, pero normalmente son menores.

Unas fiestas que gozan prácticamente de todas las declaraciones: Interés Turístico Internacional, y el festejo de los Caballos del Vino, BIC y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Son unas Fiestas que prácticamente tienen la participación de toda la ciudad, así como la colaboración y la concienciación: el pueblo las vive con verdadera pasión y también es responsable. A lo largo de los siglos se ha cuidado mucho el patrimonio de Caravaca y este es uno de sus grandes activos. Las fiestas de Caravaca son el mejor escaparte de Caravaca, es una joya patrimonial en su conjunto, de unas dimensiones muy importantes. Todo está relacionado a través de unos rituales en torno a la Vera Cruz. Las Fiestas son una responsabilidad para todos y es increíble ver como esa responsabilidad permea en todos los estamentos, hasta llegar al festero. Además, es una vinculación con la historia, el ritual del baño de la Cruz está a punto de cumplir 800 años. Se trata de los rituales que vinculan la presencia de la Vera Cruz, desde su llegada a Caravaca. Fue la primera fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en la Región de Murcia, además de ser Bien de Interés Cultural y Patrimonio.

Respecto a los caballos, también destaca el cuidado y protagonismo que tiene este animal en estas fiestas.

El caballo es el principal protagonista del Festejo y el cuidado al que se somete está muy medido. El pasado domingo teníamos la revisión veterinaria: no sale ningún caballo que pueda tener un problema físico previo al festejo del 1 y 2 de mayo. Además de tener en cuenta que los caballos estén en perfecto estado antes del festejo, durante el mismo hay un equipo de veterinarios que viene de la Universidad de Murcia, así como puestos de herrajes.

Son muchos momentos y, cada año, aunque se haga el mismo ritual, cambian las vivencias. ¿El alcalde de Caravaca como los vive?

He tenido la suerte de vivir como alcalde estas fiestas y de diferentes formas. Mi primer año de alcalde fue en plena pandemia, cuando estábamos confinados, y creo que vivimos momentos muy emotivos en torno a la simbología que traen los rituales de la Cruz. se puso en primer plano que los rituales eran la raíz y que todo se había desarrollado en torno a esos rituales. El segundo año, que tampoco hubo fiestas, se realizó la bendición del vino y las aguas, pero también de una manera muy particular. Fue emotivo. Y luego el año después de la pandemia, fue un año donde las emociones estaban a flor de piel y pudimos disfrutar, pese a la meteorología. Cada año se celebran con mucha intensidad y con una renovación de la ciudad.

Unas fiestas que también generan un importante nicho económico.

No solo es una dinamización del sector turístico, sino también de otros muchos como es el caso de la artesanía. Las Fiestas de Caravaca generan un importante impacto económico, que se además se desarrollan a lo largo de todo el año.

Una invitación.

A los caravaqueños que la viven con intensidad y disfrutando de los mejores momentos, así como un momento de reencuentro y para recordar también a los que no están y los buenos momentos de tanta gente que nos dejó este gran legado y que tenemos la responsabilidad de mantener y de proyectar al futuro. También, trasladarles a los jóvenes mi apoyo y confianza, así como la responsabilidad que vienen demostrando. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. La mezcla intergeneracional en nuestra fiesta es magnífica. Todo eso hace que Caravaca sea un pueblo acogedor y que el visitante pueda vivir las fiestas como uno más, y cuando se va lo cuenta con pasión.