El retraso del centro de salud de San Cristóbal de Lorca llegará a la Asamblea Regional

"Los vecinos del Barrio no pueden esperar más. Es indignante que una infraestructura tan importante como esta no esté hecha ya, después de tantos años, y ni siquiera esté previsto cuándo se iniciará su construcción". Así de contundente se mostraba este viernes el viceportavoz del PSOE de Lorca, José Ángel Ponce, durante una comparecencia en la que anunciaba la puesta en marcha de iniciativas parlamentarias a nivel local y regional por parte de su formación, encaradas a obtener información sobre el proyecto para la construcción del nuevo centro de salud de San Cristóbal.

Y es que, a pesar de que el primer anuncio a este respecto fue realizado en 2008, aún no se ha concretado nada, más allá de la cesión del suelo necesario por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Salud. De hecho, el edil socialista acusaba al Partido Popular de haber utilizado el centro de salud como un arma durante las pasadas elecciones, cuando "se aseguró que, con Fulgencio Gil como alcalde y Fernando López Miras liderando el Gobierno regional, las obras comenzarían de manera inmediata". No obstante, casi dos años después, aún no hay fecha de inicio de las obras.

José Ángel Ponce contempla el solar destinado a acoger la infraestructura sanitaria. / L.O.

"Es una vergüenza que Fulgencio Gil siga de brazos cruzados en esta cuestión vital para el Barrio y a la que se comprometió", abundaba Ponce Díaz, que terminaba concretando: "vamos a exigir plazos concretos, financiación exacta y el comienzo inmediato de las obras del nuevo centro de salud".

En tramitación

Tras el anuncio del viceportavoz socialista, fuentes municipales consultadas por esta Redacción aseguraban que la construcción de la infraestructura sanitaria "ya está en tramitación", y acusaban al PSOE de "dejar perder" los cuatro años del mandato anterior, "en los que ese partido dejó perder por su negligencia e incapacidad en la gestión para desbloquear los terrenos necesarios.