Estos son los requisitos para optar a una de las viviendas de alquiler del Ayuntamiento de Lorca

Ya se conocen los requisitos que tendrán que reunir los jóvenes de Lorca para poder optar a una de las viviendas que el Ayuntamiento pondrá en alquiler en los próximos meses. En concreto, tales condiciones han aparecido publicadas en el tablón de anuncios del propio Consistorio, donde se expone la propuesta creada por los servicios municipales para la creación del reglamento municipal del registro de demandantes de vivienda en el municipio.

Según señalaban fuentes de la Concejalía de Urbanismo a esta Redacción, el citado documento se publicaba con el objetivo de someterlo a información pública, de manera que se puedan recoger todas aquellas alegaciones o propuestas de la ciudadanía. Así, el documento será realmente oficial en las próximas semanas, una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. No obstante, a través de su consulta, ya se pueden conocer los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de las casas construidas por el Consistorio de la mano de la empresa municipal de Suelo y Vivienda: Suvilor.

El proyecto más avanzado es el de Selgas. / Daniel Navarro

Así, según lo dispuesto en el documento, en el registro podrán figurar todas aquellas personas físicas que residan en Lorca, presentándose una sola solicitud por unidad familiar o de convivencia. Aunque la inscripción no supondrá la adjudicación de una vivienda, sí será obligatorio figurar en el registro para obtener una, siendo para ello necesario: tener nacionalidad española o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto de ser ciudadano no comunitario, contar con permisos de residencia y trabajo vigentes, salvo en los supuestos en que este último no sea necesario. Los ciudadanos extranjeros deberán acreditar la residencia de larga duración en España.

Del mismo modo, los solicitantes deberán ser mayores de edad o menores emancipados, y no encontrarse incapacitados para obligarse contractualmente con la Administración. Asimismo, será necesario haber residido de forma ininterrumpida durante tres años en el municipio o, en su defecto, acreditar residencia mínima de cinco años en el municipio durante los últimos diez. Todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia deberán estar inscritos en el Padrón de Habitantes del municipio de Lorca en el momento de presentar la solicitud.

Además, la unidad familiar del solicitante o su unidad de convivencia no deberán ser titulares de bienes o derechos reales (vivienda) o mobiliarios, de los que se tenga el poder de disposición o, en su caso el valor del derecho, según lo dispuesto en el documento; aunque de forma excepcional se podrán obviar estos requisitos cuando sea necesaria una intervención urgente del Ayuntamiento por razones humanitarias o sociales.

Tres promociones

De esta forma, la administración local busca regular el acceso a las viviendas promovidas de forma pública, cuya construcción se inició al detectar un grave déficit de espacios habitacionales en el municipio. En total, el Consistorio ha puesto en marcha los trámites para crear 24 viviendas, 19 plazas de aparcamiento y 1 local-oficina, todos ellos en el Casco Histórico, encontrándose los proyectos en distintos estadios de ejecución. La promoción más avanzada es la rehabilitación de una casa municipal situada en la calle Selgas, que se espera culmine en un año.

Tanto en este caso, como en el edificio que se levantará en la calle Leonés, al haber obtenido ayudas del Gobierno regional, los destinatarios deberán cumplir los citados requisitos, además de ser jóvenes de entre 18 a 35 años con ingresos entre 2,5 y 4 veces el IPREM, o familias numerosas y personas con discapacidad con un umbral máximo de 5 veces el IPREM.