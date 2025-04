Proponen que el Ayuntamiento de Lorca construya y venda pisos para sufragar la restauración de la Casa de los Guevara

El estado de abandono que sufre desde hace años la Casa de los Guevara, situada en la plaza de San Vicente, podría tener los días contados. Y es que, tal y como adelantó LA OPINIÓN y confirmó hace unos días el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, recuperar el inmueble es una prioridad para el equipo de Gobierno. Un empeño en el que el resto de fuerzas políticas locales podrían mostrarse más que de acuerdo.

Tal es el caso de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde cuyo concejal, Pedro Sosa, comparecía este viernes para expresar su satisfacción ante la posibilidad, expresada por el regidor, de que el Consistorio adquiera en un futuro la propiedad de la citada casa con el objetivo de conservarla y restaurarla. En este sentido, Sosa Martínez recordaba que a lo largo de los años IU ha realizado propuestas similares, llegando algunas a ser aprobadas en el Pleno aunque no ejecutadas "por falta de voluntad de los alcaldes y gobiernos municipales que ha tenido Lorca desde el comienzo del siglo XXI".

"Más vale tarde que nunca", apostillaba el edil que, al hilo de las declaraciones realizadas por el regidor, proponía llevar a cabo una operación inmobiliaria similar a la ejecutada para salvar el Huerto Ruano hace años. En concreto, el portavoz de IU proponía la construcción de viviendas en el solar anteriormente ocupado por la Comisaría de Policía Nacional, propiedad municipal, y situado a escasos metros de la casa.

Plaza de San Vicente, con el solar del antiguo edificio policial a la derecha. / Daniel Navarro

"La idea sería hacerse con la Casa de los Guevara con el producto de la obra y restaurarla", abundaba el líder del partido opositor, que aportaba las conclusiones de las investigaciones realizadas al respecto por su formación con anterioridad: "los valores catastrales de ambos bienes inmuebles eran similares, y un experto en promoción de viviendas nos aseguró que con esa operación era posible comprar, restaurar y poner en valor la Casa de Guevara y que incluso sobrase dinero para el Ayuntamiento".

Pendiente del Plan General

Aunque las fuentes municipales consultadas al respecto por este diario no se pronunciaban ante la propuesta realizada por Sosa, hace justo un año el propio Fulgencio Gil indicaba que el solar podría ser utilizado para construir vivienda pública. "No se va a quedar abandonado. La idea es reedificarlo, pero de momento no hay nada definido", expresaba por aquel entonces el primer edil.

Del mismo modo, más recientemente la edil responsable de Urbanismo, María Hernández, explicaba a esta Redacción que desde su área se está preparando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permita, entre otras cuestiones, construir casas en el terreno ahora calificado como de equipamiento. "Es muy adecuado para ejecutar un proyecto de vivienda pública como el de Leonés, aunque no es la única opción que se baraja", indicaba la concejala.

Esta acción, enmarcada dentro de un ambicioso plan –que se espera comience a finales de este año– para devolver su esplendor a los enclaves más representativos del Casco Histórico, podría ser así el empujón definitivo para recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad del Sol.

'Lista Roja' del patrimonio

Al respecto de la Casa de los Guevara, de la segunda mitad del siglo XVII, reformada en varias ocasiones y construida por la familia que le da nombre, cabe recordar que en octubre de 2017 fue incluida en la ‘Lista Roja’ del patrimonio. En su informe, Hispania Nostra ya alertaba del estado de conservación del edificio: “Ruinoso y con serio riesgo de derrumbe, habiéndose producido derrumbes de parte de su tejado”.