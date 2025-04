El cierre de Santa Clara pone en jaque a uno de los mayores barrios de Lorca

La zona de Santa Clara vivirá, a partir de este martes, uno de los momentos más difíciles de si historia debido al cierre de la avenida homónima por las obras del AVE. Y es que, tal y como adelantó LA OPINIÓN, el paso inferior creado hace años para sortear el ferrocarril se cerrará durante once meses con motivo de las obras de integración urbana del tren, pues en la zona deberán ejecutarse trabajos de gran envergadura.

Así, se llevará a cabo el desmontaje del puente de hierro y, aunque el paso construido por la Comunidad Autónoma se mantendrá, los trabajos tendentes a sortear el río Guadalentín –que será desviado provisionalmente mediante el uso de ataguías– se extenderán como mínimo durante 11 meses.

Puente de hierro del ferrocarril, en desuso desde 2021. / Daniel Navarro

Según detallaban los ediles de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca Ruzafa y Juan Miguel Bayonas, respectivamente, se cerrará al tráfico el tramo comprendido entre el Puente de la Vía Férrea y la rotonda del antiguo Puente Tocinos, quedando prohibido también el aparcamiento aunque respetándose el paso peatonal.

"Las obras del soterramiento del AVE siguen avanzando, y desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) nos solicitan este corte para ejecutar trabajos en la zona. Agradecemos la colaboración de los vecinos y conductores y pedimos comprensión por las molestias que puedan ocasionarles, recordando que este es un proyecto que supondrá una mejora en muchos aspectos de Lorca", señalaba Meca Ruzafa, que rememoraba el aplazamiento del corte debido a las lluvias experimentadas en el municipio a principios de marzo.

En este sentido, el concejal responsable de Grandes Infraestructuras explicaba que en los próximos días se mantendrá una reunión con el ente estatal para "abordar diferentes aspectos de la obra y de este corte", donde destaca la creación de aparcamientos disuasorios y el cierre de la calle Fajardo el Bravo –que actualmente solo tiene un sentido para el tránsito de vehículos–, que se habilitará únicamente para la entrada y salida de camiones que operan en la obra, en doble sentido, permitiendo solamente el acceso a los residentes.

Malestar vecinal

Este corte, que en principio durará hasta finales de marzo de 2026, no ha sentado bien a los vecinos. Francisco Javier Arrebola, presidente de la asociación de vecinos 'Santa Clara - Miguel Ángel', se hacía eco del malestar de los negocios de la zona, que podrían ver disminuidas sus ventas debido al descenso del tráfico, así como a los problemas que generará la reducción de los espacios para aparcar derivada del corte. "Lo peor es que no sabemos nada. Solo contamos con la poca información de la que dispone el Ayuntamiento, pero ADIF no responde a nuestras peticiones de información", aportaba el líder de los vecinos afectados.

Para intentar mitigar las molestias, el Ayuntamiento ha dispuesto varias rutas alternativas, que pueden consultarse en la web de Policía Local, recomendándose además "anticipar los desplazamientos y planificar las rutas, además de seguir las indicaciones de la señalización habilitada, que será supervisada por los agentes de Policía Local".