El IES Diego Tortosa de CIeza dejará de tener un nombre franquista

El Consejo Escolar del IES Diego Tortosa de Cieza aprobó el cambio de denominación del centro educativo para cumplir la Ley de Memoria Histórica, ya que no están permitidos los nombres de personas vinculadas con la dictadura franquista, como fue el caso del presbítero Diego Tortosa.

Según la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de la Región de Murcia, “en una Región donde la mayoría de los poderes públicos no sólo no velan por la dignidad democrática en la nomenclatura de los espacios, edificios y valores inmateriales, sino que en muchos casos se jactan de no favorecerla, conseguir un mínimo respeto a la ley que la proporciona es, para los que tenemos vergüenza y respeto para las víctimas del terrorismo franquista, un éxito de incalculable valor, además de una gran satisfacción al ver que el trabajo inmenso que hay que hacer para conseguirlo tiene su recompensa, aunque sea mínima”.

En este sentido, prosiguen las citadas fuentes, “no nos queda más que agradecer al profesor Alfredo Marín su iniciativa y el trabajo de investigación que ha llevado, finalmente, a dar luz sobre quién era el presbítero que daba nombre al instituto, un elemento que no dudó desde el mismo momento de instaurarse la II República en España en atacarla desde el púlpito, aprovechando la autoridad espiritual que él mismo creería que debía tener, incitando al golpe, apoyando a los militares cuando se produjo y apuntalando la represión franquista tras la guerra de España. Un nombre ignominioso de por sí, pero aún más tratándose de un centro de enseñanza”.

Finalmente, sólo falta la aprobación del Ministerio de Educación, lo cual no debería suponer ningún problema, puesto que la denominación de los IES se rige por el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, BOE del 21-2-1996, que en su artículo 3.1 reza: “Los institutos de educación secundaria dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia tendrán la denominación específica que apruebe dicho ministerio a propuesta del consejo escolar del instituto”.