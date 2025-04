El pregón de Pepe Vázquez inaugura la Semana Santa de Calasparra 2025

El talento y la cercanía de Pepe Vázquez marcan el inicio de la Semana Santa de Calasparra con un multitudinario pregón en la plaza de la emblemática Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

La Semana Santa de Calasparra dio comienzo de manera oficial con la celebración del pregón inaugural, que tuvo lugar en la plaza principal de la iglesia de San Pedro y corrió a cargo de Pepe Vázquez. El acto congregó a un numeroso público que llenó por completo el espacio escogido para este año, marcando así el inicio de uno de los periodos más significativos del calendario cultural y religioso del municipio.

Al acto, que fue conducido por Antonia Martínez Llorente, asistieron la alcaldesa del municipio, Teresa García, concejales y concejalas del Equipo de Gobierno y Corporación Municipal del Ayuntamiento de Calasparra, el Rvdo. D. Pedro José González, Párroco de Calasparra y Capellán del Cabildo, el Jefe de la Policía Local de Calasparra, Miguel Ángel Martínez, la Jueza de Paz, Toñi Moya del Amor; el Presidente del Cabildo, Juan Merino, el Presidente de la Hermandad de los Santos Mártires Abdón y Senén, Juan Antonio García Juárez, Fulgen Sánchez, presidenta de la Mayordomía del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza; los presidentes de las distintas cofradías de la Semana Santa calasparreña; representantes del Cabildo, la Comunidad de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones Jesús y María, familiares del pregonero, amigos y amigas, vecinos y vecinas de la localidad.

El pregón destacó por su formato dinámico y cercano, donde se combinaron recursos audiovisuales de gran calidad con un discurso cargado de emoción, humor y profundidad. A través de proyecciones que entrelazaban imágenes actuales con material histórico de los desfiles procesionales y la vida cofrade de Calasparra, el pregonero ofreció una mirada renovada sobre la tradición, sin perder de vista el respeto y la solemnidad que caracterizan a estas fechas.

“Mi Semana Santa va de creyentes y de otras creencias, de practicantes y fieles de poca fe, en mi Semana Santa todo el mundo tiene cabida y de por vida; no dejéis ni consentid que nadie os diga que este no es vuestro sitio, porque lo es. Después de cuarenta años en la Semana Santa, aquí me tenéis, fiel a mis principios y tradiciones porque la Semana Santa no es de nadie y es de todos”, proclamó Pepe Vázquez deseando una feliz Semana Santa a todos y a todas.

Vázquez, presentado con mucho cariño al público por su hija Lola, comenzó su pregón haciendo un homenaje a quien le han precedido como pregoneros y pregoneras en esta Semana Santa.

Estilo propio

Con un estilo propio que caracteriza a Pepe Vázquez, fresco, dinámico y profundamente humano, el pregonero consiguió renovar el formato tradicional sin perder un ápice de respeto por la esencia de la Semana Santa. Su discurso, salpicado de anécdotas, recuerdos y guiños al pasado y al presente, generó un ambiente de calidez y buen ánimo que envolvió a toda la plaza de San Pedro. Vázquez supo transmitir la profundidad espiritual de estas fechas, y al mismo tiempo, la alegría de vivirlas con todo lo que nos caracteriza como calasparreños y calasparreñas, aportando una visión moderna e inclusiva.

Uno de los momentos más conmovedores del acto fue el homenaje realizado a personas del municipio ya fallecidas, figuras muy vinculadas a la Semana Santa local, así como el reconocimiento explícito a todas las cofradías que, año tras año, mantienen viva esta celebración. Con un enfoque participativo y muy interactivo, Pepe Vázquez logró implicar al público asistente, generando una atmósfera única en la que los asistentes no perdieron detalle en ningún momento.

El pregonero dio numerosas ideas al Cabildo para que la participación crezca en nuestra Semana Santa, sacando a la calle tradiciones que se realizan en la Iglesia de San Pedro, sumar procesiones, la creación de una comisión de arte para, recuperar la banda de CCyTT de la Cofradía del Cristo o los clarines, jornadas de puertas abiertas y fomentar la “Pasión” de la Asociación Banda de Música de Calasparra, entre otras.

Tras la finalización del pregón, por parte del Cabildo Superior de Cofradías se hizo entrega al pregonero de una placa conmemorativa para recordar tan señalada fecha. Posteriormente también la distinción de Cofrade de Honor 2025 a D. Juan José Rubio y los premios del concurso de dibujo y redacción 2025.

El presidente del Cabildo Superior de Cofradías, Juan Merino, se dirigió a los presentes para dedicar unas palabras de agradecimiento al pregonero y a todas las personas que participan en esta Semana Santa y deseó al pueblo de Calasparra una Semana Santa llena de participación y para seguir creciendo con fuerza y sentimiento.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, mostró palabras de agradecimiento hacia el Cabildo Superior de Cofradías, a la Parroquia de San Pedro Apóstol y a todas las personas que trabajan para que la Semana Santa de Calasparra, declarada de Interés Turístico Regional, siga adelante. Asimismo dio la enhorabuena al pregonero, al Cofrade del año y a todos los premiados/as en el concurso de dibujo y redacción. “Que esta Semana Santa nos una cada vez más en la emoción y la tradición que nos definen; sigamos construyendo juntos una semana Santa que nos haga sentir orgullosos y orgullosas”, finalizó Teresa García.

Auroros del Rosario

Durante la celebración del pregón / La Opinión

El acto se clausuró con la impresionante actuación de la Campana de Auroros Virgen del Rosario de las Torres de Cotillas.

El Ayuntamiento de Calasparra desea expresar su más sincero agradecimiento a Pepe Vázquez por su implicación, así como a todas las personas y entidades que han colaborado en la organización del acto.

La Semana Santa 2025 arranca con fuerza y emoción, y desde el Ayuntamiento y el Cabildo Superior de Cofradías se invita a toda la sociedad civil de Calasparra y a todos los que nos visitan estos días a participar en los actos litúrgicos y culturales programados a lo largo de los próximos días.