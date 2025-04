Cánovas denuncia al PSOE tras acusarla de firmar contratos irregulares: "La izquierda está podrida"

Las acusaciones de contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuando María Cánovas, del Partido Popular, era alcaldesa, llegarán a los tribunales. Este lunes por la mañana se han emprendido acciones legales "contra quienes han intentado manchar su nombre", han informado fuentes del PP del municipio, que explican que la exregidora "no tiene miedo" a la izquierda, "pero no todo vale en política y, quien cruza la línea, debe responder ante la justicia".

Antes, el Grupo Municipal Socialista del municipio pedía la dimisión de Cánovas por la adjudicación de contratos a favor del negocio de su jefa de gabinete. "Al parecer, durante los 19 meses que estuvo al frente del Gobierno local se dedicó a estas cosas", señaló la concejala socialista y primera teniente de alcalde, Leticia Pareja, quien aseguró que al entrar en el Ayuntamiento tras la moción de censura comenzaron a revisar documentos y les sorprendió la "cantidad de irregularidades que se han cometido, tanto en la contratación como en la no contratación de servicios que se han ejecutado, muchos de ellos vinculados a personas del entorno de la señora Cánovas".

El PSOE la acusa de beneficiar durante su mandato a personas de su entorno y el PP contesta que se trata de una "estrategia desesperada"

Desde el PSOE dicen apoyarse en la documentación pública que obra en el Ayuntamiento para afirmar que "Cánovas ha hecho y deshecho a su antojo, sin supervisión de los técnicos ni de los órganos municipales". Pareja asegura también que "ha malgastado decenas de miles de euros de dinero público en promocionar su imagen en lugar de invertir en el bienestar de los alhameños".

La querella del PP va dirigida contra el Grupo Municipal Socialista y su secretario general, Antonio García. Desde el Partido Popular de Alhama denuncian públicamente la "estrategia desesperada" del PSOE local, que ha optado por iniciar su "particular campaña electoral con su manual socialista: la mentira y la difamación". Defienden que "cualquier concejal sabe que los contratos municipales mencionados han sido tramitados con absoluta transparencia" y "bajo el amparo de la legalidad vigente". Además, señalan que "son documentos públicos, accesibles en la web del Ayuntamiento, donde cualquier vecino puede comprobar que no hay trampa ni cartón".

La exalcaldesa denuncia que lleva tiempo sufriendo esta clase de agravios: "Los primeros ataques fueron a mi familia, mi marido y mis hijos"

Incluso, alegan que esos contratos que señalan los socialistas "se hacían previamente por parte de la pareja de Rosa Sánchez —actual alcaldesa—, Antonio Ramírez, que era el antiguo jefe de prensa del Grupo Municipal Socialista".

La propia Cánovas manifestó que "la izquierda está podrida", destacando que lleva tiempo sufriendo esta clase de agravios: "Los primeros ataques fueron a mi familia, mi marido y mis hijos. Como no pudieron ganarme en las urnas, y no pueden controlarme, intentan difamarme. Es el manual básico de la putrefacción de la izquierda. La noticia sería que los socialistas hubieran dimitido en bloque por vergüenza y dignidad. No les ha votado el pueblo, no tienen propuestas, no quieren ayudar a nadie. Ellos quieren arreglarse ellos y que yo me vaya. Es lo que llevan buscando desde que llegué a la política. Me tienen miedo pero yo a ellos no".