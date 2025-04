El PP acusa a Pedro Sánchez de engañar a Lorca a cuenta de los pisos para jóvenes de Carraclaca

"Chiste". Así calificaba la senadora del PPRM, Antonia López Moya, la respuesta del Gobierno de la nación ante la pregunta realizada en febrero por su partido político acerca de los avances del proyecto para la construcción de 850 viviendas sociales en Carraclaca. Y es que, los avances en esta cuestión son escasos. "Nos han dicho que siguen adelante con la promesa y que han hecho una evaluación de este antiguo acuartelamiento. No entendemos por qué utilizan esa palabra porque aquí no hay ningún acuartelamiento, aquí lo que tenemos es un solar y no nos han dado ni un dato concreto de si realmente van a llevar adelante esa promesa", señalaba la senadora lorquina.

En este sentido, López Moya anunciaba que los representantes populares seguirán haciendo preguntas acerca del proyecto tanto en el Congreso como en el Senado, además de insistir en la transferencia de la titularidad a la administración local. "Si la promesa sigue adelante, que escuchen al Ayuntamiento y las hagan en donde de verdad la necesitan los ciudadanos, en el Casco Histórico, en zonas de pedanías", aportaba Antonia López, que también hacía alusión a la nula presencia de servicios en el lugar.

Estado general de los terrenos de Carraclaca. / Daniel Navarro

Durante la comparecencia, que también contaba con la presencia de la diputada del PP, Isabel Borrego; y del presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil, este último reiteraba las apreciaciones de López Moya, significando que "no nos pueden tomar por tontos". Del mismo modo, Gil Jódar acusaba al Gobierno de España de "vender humo", con el anuncio realizado 19 días antes de las elecciones municipales de 2023. "En el hipotético caso de que llegasen a construirse, no estarían disponibles hasta dentro de 12 años", aportaba el líder popular y alcalde del municipio.

Asimismo, el regidor acusaba al PSOE de "improvisar" con la parcela de forma reiterada: "en 2017 anunciaron que allí se habilitaría una zona verde, en 2020 dijeron que sería un centro logístico de Defensa y en 2021 que allí construirían un hospital. Estamos en 2025 y todavía no han hecho nada", sentenciaba.

Avalado por el Pleno

Al respecto de la parcela de 700.000 metros cuadrados del Ministerio de Defensa situada en Carraclaca, cabe recordar que en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca celebrado en enero salió adelante una moción para instar al Estado a trasladar el proyecto al casco urbano o, en su defecto, ceder de forma gratuita los terrenos al Ayuntamiento para su desarrollo.

"Aquí no se pueden hacer 900 viviendas, pero sí se puede hacer, por ejemplo, un gran parque, una gran zona de ocio, un bosque periurbano, que ahora están tan de moda, para el uso y disfrute de todos los lorquinos", apuntaba el líder del Partido Popular local al respecto del posible futuro de la parcela. "Sería una buena finalidad para este terreno que ahora mismo está aquí totalmente improductivo y que no aporta nada a los Lorquinos", abundaba Fulgencio Gil, que recordaba la salida a subasta –que quedaba desierta– del mismo en el año 2020 por 1,4 millones de euros: "pedimos seriedad y que se atiendan estas peticiones, porque nadie va a comprar esto y menos en esas cantidades" terminaba el popular.