El Rafael Méndez de Lorca sigue en pie de guerra por la falta de personal

Las diez contrataciones adicionales anunciadas por el consejero de Salud este martes no han aplacado los ánimos de los sanitarios del Rafael Méndez que, una vez más –y ya van diez–se concentraban para reclamar más medios humanos en el Área III. Así, lo que comenzó como una protesta por la reubicación de parte del personal del servicio de Aislamiento Respiratorio de la planta de Medicina Interna del citado centro hospitalario, se ha convertido en un tema candente en la política local y regional, llegando a abarcar las deficiencias que, a nivel general, presenta toda el área de salud.

"Este desmantelamiento fue la gota que colmó el vaso. Es verdad que no se ha expulsado a ninguna persona y han sido reubicados. Pero lo que es la planta ha sido desmantelada", señalaba Antonio Jesús Franco, uno de los enfermeros de la planta de Medicina Interna, que descartaba las acusaciones de 'politización' recibidas en los últimos días. Asimismo, Franco Díaz señalaba que las concentraciones se mantendrán "mientras sea necesario". "Nos sentimos agraviados y sentimos que ha habido un perjuicio para el área", señalaba el sanitario, que apuntaba a la posibilidad de solicitar formalmente encuentros con la gerente del SMS y el propio consejero para estudiar soluciones.

Por primera vez, los manifestantes gritaban hacia el interior del centro. / Daniel Navarro

"Necesitamos encontrar el diálogo, llegar a algún acuerdo para poder poner fin a estas protestas que a todos desgastan", sentenciaba el enfermero, que terminaba indicando que las plazas anunciadas por Salud se corresponden con las que deberían haber sido asignadas a Urgencias tras la ampliación del servicio inaugurada hace poco menos de un año. Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud consultadas por esta Redacción reiteraban el crecimiento generalizado experimentado por la plantilla del Área III, que desde 2020 habría crecido un 25% hasta alcanzar los 2.459 profesionales sanitarios y no sanitarios.

Conflicto sindical

Si en un principio las reclamaciones provenían únicamente de los sanitarios de Medicina Interna, y después se sumaban los profesionales de Urgencias, estos días las protestas incorporaban una nueva capa: la sindical. Tanto es así que a la concentración de este miércoles acudía Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en la región de Murcia, que expresaba el malestar de su organización por no haber sido admitida a la reunión que el propio Juan José Pedreño mantuvo el martes con el resto de sindicatos con presencia en el Rafael Méndez.

CC OO contaba con gran presencia en la protesta de este miércoles. / Daniel Navarro

Según denunciaba López Lozano, la representante local habría sido expulsada de la reunión –donde se anunciaba la incorporación de la mencionada decena de profesionales– por parte del personal de seguridad del hospital. "Es una torpeza por parte de la Consejería obviar al sindicato que a fecha de hoy tiene mayor representación en esta área y mayor representación en el servicio murciano", señalaba el sindicalista, que confirmaba que los servicios jurídicos de la organización ya se encuentran analizando el asunto. No obstante, el representante regional reconocía que "la mayor preocupación que tenemos que tener aquí es que los ciudadanos y los trabajadores del área tengan respuesta a sus necesidades y podamos de una vez solventar esta situación".

Reunión del consejero con los sindicatos. / CARM

A este respecto, desde la Consejería de Salud reiteraban que "CC OO no se encontraba entre los sindicatos que solicitaron la reunión, y por eso no estaba convocado. El encuentro se mantuvo con los seis sindicatos que habían solicitado tratar la situación del Área III de Salud", para terminar expresando la voluntad de la administración de "incorporar más profesionales sanitarios y no sanitarios al Área de Salud y de continuar dialogando con las organizaciones sindicales para mejorar la asistencia sanitaria que se presta en el hospital Rafael Méndez".