La Banda de Música de Lorca revive de la mano de los propios intérpretes

La Banda Municipal de Música de Lorca perderá uno de sus apelativos, aunque esto es lo único que cambiará –a nivel jurídico– de cara al futuro de la misma. Esto es lo que explicaba Antonio Meca, presidente de la asociación 'Banda de Música de Lorca' durante la presentación oficial del proyecto. Y es que, casi la totalidad del los músicos vinculados a la anterior banda se han unido al nuevo sistema, que se considera heredero de la institución creada en 1927 a pesar de perder la relación con el Ayuntamiento.

"Desde el punto de vista jurídico no cambia nada", señalaba Meca García, que sí hacía hincapié en las diferencias a nivel administrativo de esta asociación con respecto a la anterior. "Se ha creado para hacer viable la banda", aportaba el líder de la iniciativa, que añadía: "contará con más de medio centenar de músicos, divididos en una sección profesional y otra más amplia compuesta por esos mismos músicos apoyados por estudiantes del Conservatorio y de las diferentes academias de la ciudad".

Aunque no será municipal, la asociación se considera heredera de la formación así denominada. / Daniel Navarro

Así las cosas, la banda a nivel general empezará su actividad a partir del mes de septiembre, mientras que la sección profesional iniciaba su andadura el pasado día de San Patricio, habiendo sido ya contratada para diversos actos relacionados con la Semana Santa. "Esto es lo innovador. De hecho, el pasado 17 de marzo fue la primera vez que se contrata a músicos profesionales respetando sus derechos laborales, respetándolos como músicos y haciéndoles un honor", señalaba Meca.

Para ello, se gestionarán las contrataciones de forma puntual. "No queremos subvenciones, sino que se nos pague por nuestro trabajo. Pretendemos ser autosuficientes en la gestión y a nivel económico", abundaba el presidente de la asociación, que también es uno de los impulsores de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad del Sol creada a finales del año pasado. En este sentido, cabe destacar que ya no habrá funcionarios del Consistorio relacionados con la banda, motivo principal del cambio de nombre. "Lo que conseguimos hoy es que los músicos, en vez de estar en la Plaza de Toros manifestándose porque no pueden tocar, estén dentro de la plaza tocando, como ha pasado toda la vida, como profesionales", apostillaba.

Bastante más barato

Durante la presentación, Antonio Meca explicaba que, aunque no se van a reclamar subvenciones, la banda "no puede tocar gratis". Sin embargo, señalaba que teniendo en cuenta los gastos totales de la formación ahora disuelta, que contaba con un presupuesto de 220.000 euros salidos de las arcas municipales, este sistema será "bastante más barato". Consultado al respecto de la licitación de este servicio anunciada por el edil de Cultura, Santiago Parra, tras la sanción emitida por el Ministerio de Trabajo, Meca afirmaba desconocer el estado de la cuestión.

Y es que esta comunicación, que suponía la reclamación al Consistorio del pago de más de 400.000 euros a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social de los músicos impagadas entre 2020 y 2024, era el detonante del asunto y, según fuentes municipales, mientras no se resuelva el expediente que aún permanece abierto en Trabajo, no se sacará nada a licitación.