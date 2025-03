Un cura de Águilas enerva a padres y niños al hablarles de excomunión y aborto: "No quieren hacer la Comunión"

El sacerdote José Ramón Gómez Marín, que desde el pasado mes de septiembre es el cura de la parroquia de San José de Águilas, ha enervado a padres y madres de niños que se preparan para hacer la Comunión porque, según aseguran, obliga a los pequeños a contestar unos cuestionarios en los que les habla del aborto como «el pecado más grave contra el quinto mandamiento de ‘no matarás’».

Según aseguraron afectados a este diario, la situación es tal que algunos de los pequeños han verbalizado a sus familias que no quieren hacer la Primera Comunión «con este cura», por lo que las familias se han planteado acudir a la Diócesis de Cartagena, a plantear una queja conjunta.

"Son unas hojas que di a las catequistas, no es definitivo, es un borrador", se defiende el párroco

Gómez Marín tomó posesión del cargo hace seis meses, después de la partida de Manuel Amatriaín, que estuvo 14 años como párroco de San José. Desde entonces, sus modos han enfadado a algunos fieles, que censuran que «hace lo que quiere» porque «había personas que antes siempre leían textos (en la misa) y ahora los lee él, no les deja». «O te cuenta su vida sin venir a cuento en una misa», remarcan sus detractores. Sin embargo, las críticas más feroces surgieron cuando los padres leyeron de qué iban las preguntas que los menores tenían que aprender, como requisito imprescindible para recibir el sacramento.

"Cambié a mi hija de iglesia"

Las familias consideran «absurdo» e incluso «un disparate» hablar a escolares de 8 y 9 años de cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo. En una de las cuestiones, el sacerdote detalla: ‘¿Qué sucede a una persona que aborta, participa o acepta el aborto? Cae en la excomunión (expulsión de la Iglesia)’.

Amanda, una de las madres afectadas, subraya que «el párroco trata temas como el aborto con niños de 8 y 9 años, que ni siquiera saben lo que es la reproducción sexual». «Hay que adaptar la información al receptor y, evidentemente, hay miles de formas de transmitir un mensaje», estima, para añadir que hay «límites» que, a su juicio, el cura ha traspasado.

Rosa, otra vecina, propone «hablar con este hombre y hacerlo entrar un poco en razón», dado que él enarbola «argumentos sin sentido ninguno». «Y, si no entra en sus ideales el hacer las cosas como se han hecho siempre, pues se habla con el Obispado, si es necesario», propone.

Al hilo, Verónica, otra afectada, apostilla que «por este motivo, mi hija no quiere hacer la Comunión, dice que, con ese cura, no quiere; y, teniéndolo todo comprado, la he anulado». María, otra madre, replica: «Yo, por eso mismo, cambié a mi hija de iglesia al mes de venir esta persona , porque no quería ir».

Por otro lado, otros padres apuntaron que Gómez Marín, en su cuenta de Facebook, comparte material afín con el partido Vox y llega a colgar fotos de Franco.

Este diario se puso en contacto con el cura, que explicó que las quejas vienen por «unas hojas que yo entregué a las catequistas como un material de apoyo, pero que ni están revisadas ni aprobadas ni es oficial». «Es un borrador», insistió, «lo que vale es lo que está en los libros, en el catecismo».

El párroco asegura que él es accesible y «todos los lunes y miércoles estoy en la puerta de la parroquia para todos los papás».

"Aquí, en la iglesia, no me he metido nunca en política, y lo importante es lo que yo diga en la iglesia"

Reunión con los padres el lunes

Incidió en que el material de la discordia «lo entregué a las catequistas como un apoyo» y que, si los padres lo vieron, es porque «insistieron». El sacerdote adelantó que tiene una reunión con los papás el lunes, día 24.

Sobre el contenido de su Facebook, Gómez Marín dijo que se trata de su «vida personal», en la cual «tengo todo el derecho» a difundir lo que considere. «Otra cosa es la institucional», precisó.

«No manejo mucho las redes, a veces reenvío cosas; además, últimamente la cuenta no me deja entrar», apuntó el religioso, que aseguró que «aquí, en la iglesia, no me he metido nunca en política, y lo importante es lo que yo diga en la iglesia».