Ultimátum de Urbanismo a siete propietarios del Casco Histórico de Lorca para que reedifiquen

Sigue con paso firme el plan del Ayuntamiento de Lorca para revitalizar el Casco Histórico. Denominado como 'Resurgir de la vieja ciudad' y puesto en marcha a finales de 2023, la iniciativa avanza con el ultimátum enviado a los propietarios de siete solares en la calle Cava y adyacentes, que en el plazo de treses meses deberán presentar en el Consistorio los proyectos básicos de edificación pertinentes.

Así lo anunciaba la edil de Urbanismo, María Hernández, tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local. "No podemos permitir que el casco histórico siga deteriorándose por la inacción de algunos. Si no presentan los proyectos dentro del plazo, aplicaremos los mecanismos previstos en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia para garantizar la edificación forzosa". En este sentido, la edil explicaba que, de no cumplirse el plazo previsto, las propiedades saldrían a subasta pública y, en caso de quedar desierta, la titularidad revertiría en el propio Ayuntamiento.

La edil de Urbanismo muestra en un mapa los solares en cuestión. / Daniel Navarro

De esta forma, tras movilizar las propiedades vacantes de la calle Álamo, donde todos –salvo tres que se subastarán– se han puesto en marcha, Urbanismo centra su mirada en una nueva zona. "Estamos ofreciendo todas las facilidades posibles, pero si los propietarios no cumplen con su obligación, el Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para garantizar que estos espacios vuelvan a formar parte del tejido urbano y social de Lorca", manifestaba la concejala, que terminaba recordando que, una vez concluya este proceso, las actuaciones se trasladarán al eje restante, conformado por las calles Selgas, Fernando el Santo y Alfonso X el Sabio.

Oficina especial

Para facilitar el proceso, fuentes municipales recordaban que los propietarios disponen de una oficina específica, situada en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo, para proporcionar asesoramiento técnico y administrativo, además de información sobre las ayudas disponibles en la Oficina Rehabita para la edificación en el recinto histórico.