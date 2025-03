La ciudad de Lorca se posiciona como 'campo de pruebas' para el desarrollo de la política de vivienda de la Región

La ciudad de Lorca copaba este viernes todo lo referente al mundo de la construcción regional. Y lo hacía de la mano de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, que celebraba su asamblea anual en un céntrico hotel del casco urbano, así como el foro 'Retos Urgentes', para tratar los grandes retos que afronta este colectivo en los últimos tiempos. Todo ello en un contexto en el que, debido a la falta de vivienda, todas las miradas apuntan en su dirección.

José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, destacaba la falta de mano de obra y la reducción de la inversión pública por parte del Estado como principales problemáticas para el sector, aunque señalaba el 2025 como el año indicado para "cambiar de rumbo" de manera que se pueda facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes "que tanto lo necesitan".

El presidente de Frecom, José Hernández, durante una de sus intervenciones. / Daniel Navarro

En este sentido, Hernández señalaba tanto al Casco Histórico como a zonas donde el suelo "está en un precio más contenido" como localizaciones clave para el desarrollo local. "Tenemos que ser capaces, entre todos, de hacer el Casco Histórico sea una realidad, que sea lo más atractivo posible en el menor tiempo posible", expresaba. De forma similar hablaba Juan Jódar, presidente de la patronal lorquina, que reiteraba la "gran oportunidad" que supone el centenar de solares vacíos de la vieja ciudad.

"Se están dando pasos firmes" aportaba Jódar Bardón, recordando las ayudas para los estudios arqueológicos financiadas por el Gobierno regional, aunque pedía "una apuesta decidida y completa". Asimismo, el líder de los empresarios lorquinos tendía la mano a los constructores y a la Comunidad para hacer de la zona histórica el 'campo de pruebas' del plan regional de vivienda. "Creo que la manera más rápida de hacerlo es dentro del Casco Histórico y, viendo el resultado, extrapolarlo al resto de la Región", abundaba.

Constructores y políticos se daban cita en el evento. / Daniel Navarro

A esto se sumaban las reclamaciones del presidente de la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción, Jesús Abellán, que tomaba el relevo de Juan Francisco Mula. Por su parte, Abellán pedía la agilización de los trámites administrativos, especialmente los relacionados con la conversión de grandes bolsas de suelo en suelo finalista "para poder aumentar la oferta". Asimismo, el recién nombrado presidente de Ucecon pedía a la Sareb la movilización de sus activos en el municipio.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, recogía todas estas propuestas durante la jornada, en la que aprovechaba para anunciar la revisión –de nuevo– de las áreas geográficas de la vivienda protegida, de manera que se ajusten "a la realidad actual". Concretamente, existen tres áreas geográficas de vivienda protegida en la Región de Murcia y cada una cuenta con un coeficiente para ajustar el precio, por lo que esta medida "pretende adaptar esas áreas a la demanda de viviendas y al crecimiento de las zonas en cuestión". A este respecto, el mandatario autonómico explicaba que el modelo que está desarrollando el Gobierno regional se basará en el consenso, y que estará listo "dentro de este año".

Contra las inundaciones

Del mismo modo, el responsable autonómico de Fomento e Infraestructuras aprovechaba el foro para hablar de la "urgente necesidad de inversión estatal en infraestructuras de defensa contra las inundaciones" tanto a nivel regional como local. Así, García Montoro exigía celeridad al Gobierno central, significando que estas actuaciones "se hacen cada día más necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los cada vez más frecuentes episodios de lluvias torrenciales".

En esa misma línea el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reclamaba la implicación de los constructores tanto en la reconstrucción del Casco Histórico como en las acciones reivindicativas iniciadas al respecto de la necesidad de construir las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el canal de Biznaga.

"No estamos preparados. Y el calentamiento climático nos va a traer más danas. No sabemos cuándo, ni dónde, ni los daños que van a producir si no se llevan a cabo esas ‘obras urgentes’. Esas actuaciones no pueden estar eternamente en la fase técnica, sino que hay que avanzar y dotarlas de suficiente presupuesto para que se lleven a cabo", insistía Gil Jódar, que recordaba la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento a este respecto: 'el olvido nos ahoga'. "Nos incumbe a todos y la mantendremos en el tiempo hasta conseguir nuestro objetivo, porque nos va la vida en ello", terminaba el regidor lorquino.