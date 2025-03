Apoteosis tras el mal tiempo en el Carnaval de Águilas

La Peña El Tangay fue la gran ganadora con el Premio a lo Mejor de Carnaval, Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas, al llevar al desfile un homenaje a África, con varias espectaculares carrozas y casi un centenar de componentes que participaron en un desfile que se hizo de esperar. Ayer, las 40 peñas federadas del Carnaval de Águilas pudieron demostrar por qué este carnaval es de Interés Turístico Internacional, porque lo viven los carnavaleños durante todo el año para demostrar que su imaginación para crear el mejor carnaval no tiene límites, sean meteorológicos o los de la superación a lo realizado años anteriores. Este Carnaval ha sido una prueba de fuego superada.

Tras la accidentada semana pasada, fue este domingo, cuando los carnavaleños sabían que se terminaba el Carnaval, que era la última oportunidad de poner en la calle y de disfrutar del trabajo realizado durante muchos meses, cuando se celebró un desfile que volvió a sorprender a las alrededor de 15.000 personas que según la Federación de Peñas del Carnaval lo presenciaron en directo. Fue un espectáculo de imaginación sin límites, donde las peñas del carnaval aguileño volvieron a demostrar que no escatiman en esfuerzos y lo que imaginan son capaces de llevarlo a cabo. Todo un año trabajando para hacer posible que la avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III se conviertan en un gran teatro.

La Peña Pura Vida, que presentó varias coreografías. / Jaime Zaragoza

Un trabajo para poner en el desfile con peñas como El Pizarrón, que han llegado a hacer manualmente 20.000 plumas de goma espuma para crear las alas de las doce grandes águilas que desfilan; o la peña Masako, que ha reutilizado «miles y miles de botellas de plástico de agua de todos los tamaños», nos comenta Cris, una componente de la peña, para moldearlas, creando los vestidos, tocados y espalderas, incluso realizado hasta las lentejuelas que llevaba su diseño, para conseguir un entorno de duchas, aunque había que verlo de cerca para comprobar que todo estaba realizado con plásticos reciclados, un trabajado que comenzaron el pasado mes de mayo hace ya diez meses.

Peñas cuya su participación en el desfile tiene un valor incalculable, ya no solo en materiales, sino en el tiempo dedicado a construir los vestuarios o las carrozas, como puede ser El Tangay, ganadora del Premio a lo Mejor del Carnaval del pasado año, que unos días después de finalizar su taller sufrió un grave incendio que les obligó a realizar un esfuerzo extra para poder volver a ponerlo todo en condiciones. Tal fue así que en el desfile del Carnaval de Verano salieron muy mermados, pero sin escatimar en esfuerzos, han regresado a este Carnaval por todo lo alto, haciendo un homenaje a África, con dos grandes carrozas, tres carros que también se pueden catalogar como carrozas y casi un centenar de componentes de todas las edades. Unas peñas carroceras, como El Tangay, Los Amantes del Chichi con el dios Eolo, la interactiva Matalentiscos Boy´s, La Rata Loca con la celebración de una peculiar comunión, La última y nos Vamos, creando del desfile una gran feria, o El Mogollón, que entremezclan la ironía con las coreografías que realizan a la perfección y que han trabajado durante varios meses. También peñas con varias coreografías, como Sinergia, con más de cien componentes, que llenó de rosa el desfile con una alegría que contagia, al igual que Azabache, con un diseño muy elegante en varias secciones y con casi cien componentes. Peñas que convierten el carnaval de Águilas en un gran musical: Ipanema, Toscaba, Bryseida con la Musa Mariam San Blas, Sambari, Si NO Salgo Reviento, Ikaleña, Confusión Nocturna, Aquilae, Almendriqueña con elegante diseño verde plateado, los bailes de salsa de Aquanile, o la ironia de La Movida Aguileña con las Motomamis. Así, hasta un total de 40 peñas federadas en el Carnaval de Águilas demostraron que su ingenio y profesionalidad al poner el desfile en la calle no tienen limites.

También estuvieron peñas más populares que no pueden faltar en el desfile del Carnaval aguileño, como los veteranos Enanitos, la Micky Mouses, o La Clancka, que este año cumple 30 años desfilando, con más de 200 componentes, entre los que ya se encuentran los abuelos con los nietos.

El Carnaval que se despidió con la entrega de premios que se celebró en una abarrotada Plaza de España. El listado completo se puede consultar en la web www.laopiniondemurcia.es.